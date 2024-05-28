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Published Сегодня, 11:03

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Хакеры передали «привет»: что известно о техническом сбое в работе СДЭКа?

Хакеры передали «привет»: что известно о техническом сбое в работе СДЭКа?

28 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI
Уже третьи сутки у почтового сервиса России СДЭК наблюдается технический сбой. Вернуться к штатному режиму работы начальство обещало уже 28 мая, но что-то опять пошло не так. Что случилось у компании и как поступят с посылками, читайте в нашем материале.

Что произошло?

Технический сбой у СДЭКа произошёл в воскресное утро, 26 мая. Тогда причина проблем была неясна, и руководство обещало вернуться к штатному режиму работы уже во вторник, 28 мая. Многие предположили, что причиной произошедшего мог стать сбой в работе вычислительных мощностей, используемых для обработки заказов.

Клиенты сервиса не могли воспользоваться сайтом и приложением, а работники ПВЗ принять и выдать посылки, из-за чего пострадала оперативность получения заказов. Такая проблема вызвала возмущение у многих клиентов почтового сервиса, что привело к потери репутации. Кроме того, СДЭКу придётся возместить компенсации за потери некоторых заказов.

Что говорят в СДЭКе?

Компания незамедлительно отреагировала на произошедшее: извинилась за предоставленные неудобства и отметила, что уже работает над решением проблемы. На своих страницах в соцсетях они пообещали проинформировать клиентов в случае изменения ситуации.

Несмотря на то, что компания пообещала сохранить все посылки, единичные потери всё-таки возможны. Чтобы минимизировать их количество, в СДЭКе отказались от ручной обработки заказов, потому что в таком случае вероятность ошибок возростает.

Сбой в мобильном приложении СДЭКСбой в мобильном приложении СДЭК
Сбой в мобильном приложении СДЭК
Фото: Приложение СДЭК

В чём может быть причина сбоя?

Некоторые СМИ предполагают, что причиной технического сбоя может быть вирус-шифровальщик, который занесли во время хакерской атаки. Если это так, то полное восстановление работоспособности сервисов компании может произойти спустя трое-пятеро суток.

По данным некоторых СМИ, хакерскую атаку могла совершить международная группа Head Mare: те подтвердили эту информацию в своих аккаунтах и передали компании, консультирующей СДЭК по кибербезопасности, «привет».

Они также сообщили, что якобы уничтожили бэкапы, которые помогли бы минимизировать риски от занесённого вируса. Однако эксперты просят не доверять хакерам, которые часто преувеличивают свои «заслуги». По словам специалистов, вирус-шифровальщик не может принести сильный вред, поэтому переживать не стоит.

На сегодняшний день, 28 мая, работа приложения и сайта СДЭКа всё ещё нарушена. По словам компании, за сутки они значительно продвинулись в решении проблемы, однако возобновлять работу пока не готовы.

О возникшей проблеме редакция Бел.Ру писала вчера, 27 мая, а также связывалась с сотрудником СДЭКа, который рассказал о том, что происходит изнутри.

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#Александра Склярова#Общество#Сбой#Хакеры#Посылки#Сдэк
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