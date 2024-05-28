Хакеры передали «привет»: что известно о техническом сбое в работе СДЭКа?

Уже третьи сутки у почтового сервиса России СДЭК наблюдается технический сбой. Вернуться к штатному режиму работы начальство обещало уже 28 мая, но что-то опять пошло не так. Что случилось у компании и как поступят с посылками, читайте в нашем материале.

Что произошло? Что говорят в СДЭКе? В чём может быть причина сбоя?