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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Сбой системы СДЭК

Всё «упало»: сотрудник СДЭКа рассказал Бел.Ру о ситуации в Белгородской области

27 мая 2024, 11:01
Фото: Приложение СДЭК
Сбой системы СДЭК

Сотрудник СДЭКа в Белгородской области прокомментировал сбой системы компании

Компания СДЭК сообщила о сбое в работе компьютерной системы, из-за чего клиенты не могут получить свои посылки. Белгородская область, как рассказал сотрудник пункта выдачи журналистке Бел.Ру, исключением не стала. Починить всё обещали ещё вчера, но, как видим, не получилось. Остаётся ждать новостей.

По всей Росси сообщают о том, что люди не могут получить свои посылки в СДЭК. Как официально прокомментировала ситуацию компания, это произошло из-за сбоя в работе компьютерной системы. Оформить или выдать посылки у работников ПВЗ не получается. «Упал» и веб-сайт СДЭК, как и приложение для смартфонов. Войти там в аккаунт попробовали журналисты Бел.Ру — тоже не получается.

Сбой в мобильном приложении СДЭКСбой в мобильном приложении СДЭК
Сбой в мобильном приложении СДЭКСбой в мобильном приложении СДЭК
Сбой в мобильном приложении СДЭК
Фото: Приложение СДЭК

Как в Telegram-канале уточнила компания, принося извинения клиентам, все отправления будут храниться и выдаваться начнут после устранения технических проблем. Обо всех изменениях пообещали оперативно уведомлять в соцсетях.

Официальный комментарий СДЭКа по поводу сбоя в программахОфициальный комментарий СДЭКа по поводу сбоя в программах
Официальный комментарий СДЭКа по поводу сбоя в программах
Фото: Официальные соцсети СДЭКа в Telegram

А что в Белгородской области? Работник одного из пунктов выдачи белгородского отделения СДЭКа рассказал журналистке Бел.Ру, что проблема распространяется на всю Россию, поэтому и Белгородская область исключением не стала.

С чем связан сбой системы, работникам не уточняли, по его словам, он, как и остальные, знает только по официальным источникам. Когда устранят проблему, неизвестно.

«Вчера ещё обещали наладить до конца дня, но до сих пор не получилось. И пока сроков нет. Постаматы тоже не работает. Полностью вся программа легла», — делится сотрудник пункта выдачи СДЭКа.

Получается, вместе с сотрудниками компании ждём новостей и восстановления работы системы компании.

А как же посылки? В работе СДЭК случился крупный сбой
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