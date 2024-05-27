Всё «упало»: сотрудник СДЭКа рассказал Бел.Ру о ситуации в Белгородской области

По всей Росси сообщают о том, что люди не могут получить свои посылки в СДЭК. Как официально прокомментировала ситуацию компания, это произошло из-за сбоя в работе компьютерной системы. Оформить или выдать посылки у работников ПВЗ не получается. «Упал» и веб-сайт СДЭК, как и приложение для смартфонов. Войти там в аккаунт попробовали журналисты Бел.Ру — тоже не получается.