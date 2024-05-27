Всё «упало»: сотрудник СДЭКа рассказал Бел.Ру о ситуации в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По всей Росси сообщают о том, что люди не могут получить свои посылки в СДЭК. Как официально прокомментировала ситуацию компания, это произошло из-за сбоя в работе компьютерной системы. Оформить или выдать посылки у работников ПВЗ не получается. «Упал» и веб-сайт СДЭК, как и приложение для смартфонов. Войти там в аккаунт попробовали журналисты Бел.Ру — тоже не получается.
Как в Telegram-канале уточнила компания, принося извинения клиентам, все отправления будут храниться и выдаваться начнут после устранения технических проблем. Обо всех изменениях пообещали оперативно уведомлять в соцсетях.
А что в Белгородской области? Работник одного из пунктов выдачи белгородского отделения СДЭКа рассказал журналистке Бел.Ру, что проблема распространяется на всю Россию, поэтому и Белгородская область исключением не стала.
С чем связан сбой системы, работникам не уточняли, по его словам, он, как и остальные, знает только по официальным источникам. Когда устранят проблему, неизвестно.
«Вчера ещё обещали наладить до конца дня, но до сих пор не получилось. И пока сроков нет. Постаматы тоже не работает. Полностью вся программа легла», — делится сотрудник пункта выдачи СДЭКа.
Получается, вместе с сотрудниками компании ждём новостей и восстановления работы системы компании.