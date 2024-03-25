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Белгородца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Белгородца задержали в СДЭКе из-за посылки с препаратом для снятия наркозависимости

25 марта 2024, 15:03
Фото: 1MI

Белгородца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Житель Губкина для снятия наркотической зависимости купил контрабандным путём препараты с сильнодействующим веществом. Мужчину задержали при получении посылки в отделении СДЭК, сообщает Белгородская транспортная прокуратура.

Житель Губкина приобрёл контрабандным путём с территории иностранного государства препараты с сильнодействующим веществом для снятия наркотической зависимости. Запрещённый препарат он заказал через интернет-магазин.

Мужчину с посылкой задержали сотрудники таможни в отделении СДЭК. Посылку изъяли. В отношении ранее неоднократно судимого жителя Губкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Дело рассмотрел Губкинский городской суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Вступил ли приговор в силу, не сообщается.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Контрабанда#Транспортная прокуратура#Суды#Белгород#Алина Харина#Сдэк
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