Белгородца задержали в СДЭКе из-за посылки с препаратом для снятия наркозависимости

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Житель Губкина приобрёл контрабандным путём с территории иностранного государства препараты с сильнодействующим веществом для снятия наркотической зависимости. Запрещённый препарат он заказал через интернет-магазин.
Мужчину с посылкой задержали сотрудники таможни в отделении СДЭК. Посылку изъяли. В отношении ранее неоднократно судимого жителя Губкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).
Дело рассмотрел Губкинский городской суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Вступил ли приговор в силу, не сообщается.