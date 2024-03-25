Белгородца задержали в СДЭКе из-за посылки с препаратом для снятия наркозависимости

Дело рассмотрел Губкинский городской суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Вступил ли приговор в силу, не сообщается.