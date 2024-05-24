Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Белгороде за 2 млн рублей откорректируют проект по дорогам в Новой жизни

В Белгороде за 2 млн рублей откорректируют проект по дорогам в Новой жизни

24 мая 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о дорогах для четвёртой очереди микрорайона. Корректировкой проектно-сметной документации займётся ООО «Белзнак». Документы разместили на Госзакупках.

Проектно-сметную документацию по строительству автодорог для четвёртой очереди Новой жизни откорректируют за 2,1 млн рублей. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Контракт был заключён с компанией ООО «Белзнак».

Работы подрядчик должен выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Согласно документам, специалисты разработают и согласуют с заказчиком программу инженерных изысканий, откорректирую сметную документацию в соответствии с федеральными сметными нормативами, включат в проект стоимость материалов и т. д.

«Просто яма на яме»: белгородка жалуется на дорогу по землям «Русагро»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде проведут ямочный ремонт дорог за 6,7 млн рублей«Просто яма на яме»: белгородка жалуется на дорогу по землям «Русагро»В районе неработающего гипермаркета «Леруа Мерлен» появилось изменение на дороге
#Алина Харина#Общество#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Новая жизнь#Проектно-сметная документация
Подпишитесь
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
Сегодня, 13:26
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
Сегодня, 16:04
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс
Сегодня, 11:50
Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд
Сегодня, 12:08
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
"