В Белгороде за 2 млн рублей откорректируют проект по дорогам в Новой жизни

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Проектно-сметную документацию по строительству автодорог для четвёртой очереди Новой жизни откорректируют за 2,1 млн рублей. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Контракт был заключён с компанией ООО «Белзнак».
Работы подрядчик должен выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Согласно документам, специалисты разработают и согласуют с заказчиком программу инженерных изысканий, откорректирую сметную документацию в соответствии с федеральными сметными нормативами, включат в проект стоимость материалов и т. д.