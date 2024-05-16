В районе неработающего гипермаркета «Леруа Мерлен» появилось изменение на дороге

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Белгородском районе недалеко от торгового центра «Леруа Мерлен» появился светофор. Установили его на трассе Белгород — Новая Деревня. Светофор оборудован кнопкой вызова для пешеходов.
В скором времени подрядчик расширит тротуар, нанесёт разметку на проезжую часть и завершит техническое присоединение светофора. Всего в этом году на региональных автодорогах запланирована установка 15 новых светофоров.
Ранее стало известно, что на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой светофор введён в новый режим работы. Веерная схема дорожного движения обеспечит безопасные условия для левых поворотов, а дополнительные полосы на подъездах к перекрёстку повысят пропускную способность и улучшат транспортную ситуацию.