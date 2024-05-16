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Светофор

В районе неработающего гипермаркета «Леруа Мерлен» появилось изменение на дороге

16 мая 2024, 14:10
Фото: минтранс Белгородской области
Светофор

Светофор установили на белгородской трассе у «Леруа Мерлен»

Появился он на трассе Белгород — Новая Деревня. Светофор оборудован кнопкой вызова для пешеходов, сообщили в минтрансе.

В Белгородском районе недалеко от торгового центра «Леруа Мерлен» появился светофор. Установили его на трассе Белгород — Новая Деревня. Светофор оборудован кнопкой вызова для пешеходов.

В скором времени подрядчик расширит тротуар, нанесёт разметку на проезжую часть и завершит техническое присоединение светофора. Всего в этом году на региональных автодорогах запланирована установка 15 новых светофоров.

Ранее стало известно, что на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой светофор введён в новый режим работы. Веерная схема дорожного движения обеспечит безопасные условия для левых поворотов, а дополнительные полосы на подъездах к перекрёстку повысят пропускную способность и улучшат транспортную ситуацию.

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