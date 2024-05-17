В Белгороде проведут ямочный ремонт дорог за 6,7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Белгороде планируют провести ямочный ремонт улично-дорожной сети. Начальная цена контракта составляет 6 млн 727 тыс. 52 рубля. Подрядчика определят 28 мая.
Согласно документам, при выполнении работ будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь, температура которой должна составлять 150-180 °С. Смесь должна укладываться только на очищенное сухое покрытие. Не допускается отклонение по высоте нового асфальтобетонного покрытия от существующего покрытия проезжей части. Точный адрес и объём работ будет указывать заказчик в заявках на производство работ.
Известно, что провести ремонт подрядчик должен в течение 60 дней с даты заключения контракта.