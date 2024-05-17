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Ремонт дороги

В Белгороде проведут ямочный ремонт дорог за 6,7 млн рублей

17 мая 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт дороги
Специалистов ищет Белгорблагоустройство. Привести дороги в порядок подрядчик должен в течение 60 дней. Заявка появилась на госзакупках.

В Белгороде планируют провести ямочный ремонт улично-дорожной сети. Начальная цена контракта составляет 6 млн 727 тыс. 52 рубля. Подрядчика определят 28 мая.

Согласно документам, при выполнении работ будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь, температура которой должна составлять 150-180 °С. Смесь должна укладываться только на очищенное сухое покрытие. Не допускается отклонение по высоте нового асфальтобетонного покрытия от существующего покрытия проезжей части. Точный адрес и объём работ будет указывать заказчик в заявках на производство работ.

Известно, что провести ремонт подрядчик должен в течение 60 дней с даты заключения контракта.

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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Белгород
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