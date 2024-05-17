В Белгороде проведут ямочный ремонт дорог за 6,7 млн рублей

Согласно документам, при выполнении работ будет использоваться горячая асфальтобетонная смесь, температура которой должна составлять 150-180 °С. Смесь должна укладываться только на очищенное сухое покрытие. Не допускается отклонение по высоте нового асфальтобетонного покрытия от существующего покрытия проезжей части. Точный адрес и объём работ будет указывать заказчик в заявках на производство работ.