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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Белгородку через суд заставили заплатить ИП за ремонт квартиры

Белгородка отказалась платить за начатый ремонт, получив смету, но суд решил иначе

23 апреля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

Белгородку через суд заставили заплатить ИП за ремонт квартиры

Работы начали до получения сметы. Однако, увидев счёт, женщина посчитала оплату завышенной и попросила прекратить ремонт. За уже начатые работы платить белгородка не стала. В дело вмешался суд, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Сюжет
Суд

Жительница Белгорода заказала ремонт у знакомого мастера, с которым сотрудничала ранее. Ремонт начали до согласования сметы. Однако после получения расценок женщину не устроила стоимость работ. Платить за уже начатый ремонт она отказалась.

Индивидуальный предприниматель обратился в суд, который обязал заказчицу оплатить выполненные работы, материалы и проценты за пользование чужими средствами. Там встали на сторону ИП.

Белгородка в итоге погасила задолженность в 130 тыс. рублей.

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