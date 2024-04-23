Белгородка отказалась платить за начатый ремонт, получив смету, но суд решил иначе

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Жительница Белгорода заказала ремонт у знакомого мастера, с которым сотрудничала ранее. Ремонт начали до согласования сметы. Однако после получения расценок женщину не устроила стоимость работ. Платить за уже начатый ремонт она отказалась.
Индивидуальный предприниматель обратился в суд, который обязал заказчицу оплатить выполненные работы, материалы и проценты за пользование чужими средствами. Там встали на сторону ИП.
Белгородка в итоге погасила задолженность в 130 тыс. рублей.