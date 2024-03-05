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Из Белгородской области выдворили 145 иностранцев в 2023 году

Без патента и ложные сведения: как иностранцы нарушали закон в Белгородской области

5 марта 2024, 07:37
Фото: 1MI

Из Белгородской области выдворили 145 иностранцев в 2023 году

По числу нарушений миграционного законодательства Бел.Ру ответили в региональном управлении МВД. За что наказывали иностранцев и сколько человек депортировали — читайте ниже.

По информации ведомства, в прошлом году правоохранители и сотрудники подразделений по вопросам миграции территориальных органов УМВД выявили 1829 административных правонарушений в сфере миграции, которые совершили иностранцы. Протоколы составили:

  • за нарушение режима пребывания или проживания в Российской Федерации — 1268;
  • за незаконную работу в РФ — 284;
  • за нарушение срока обращения за выдачей патента — 175;
  • за представление заведомо ложных сведений при миграционном учёте — 71;
  • за неисполнение обязанностей, которые связаны с миграционным учётом — 14;
  • за привлечение к работе иностранца или лица без гражданства — 11;
  • за уклонение от исполнения административного наказания — пять;
  • за несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности — один.

В текущем 2024 году правоохранители выявили 262 административных правонарушения в сфере миграции. По ним также составили протоколы:

  • за нарушение режима пребывания или проживания в РФ — 205;
  • за нарушение срока обращения за выдачей патента — 20;
  • за незаконную работу в РФ — 16;
  • за представление заведомо ложных сведений при миграционном учёте — 13;
  • за неисполнение обязанностей, которые связаны с миграционным учётом — 6;
  • за уклонение от исполнения административного наказания — два.

В 2023–2024 годах к административной ответственности привлекли 1952 иностранца, а 139 граждан иностранных государств освободили от административной ответственности в связи с малозначительностью совершённого правонарушения.

В ведомстве добавили, что в прошлом году суды районов и городов Белгородской области вынесли 145 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации в отношении иностранцев, которые совершили административные правонарушения. В текущем году суды приняли 17 подобных решений.

Кроме того, в рамках административной работы сотрудники регионального УМВД приняли ещё ряд решений в отношении иностранцев. Это:

  • сокращение сроков пребывания в Российской Федерации — 542 (2023 год — 497 решений, 2024 год — 45 решений);
  • депортация из Российской Федерации — 24 (2023 год);
  • о начале процедуры реадмиссии — 10 (в 2023 году — девять, в 2024 году — один);
  • о неразрешении въезда в РФ — 273 (в 2023 году — 245, в 2024 году — 28).

Напомним, ранее стало известно, что за прошлый год в Белгороде сократили срок пребывания 364 иностранцев и выдворили за пределы страны 27 иностранных граждан. Также правоохранители установили 247 фактов оформления фиктивных записей миграционного учёта по месту пребывания. Всего за год провели 537 подобных проверок. Зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства по Белгороду.

При этом с 2016 по 2021 год в Белгородской области отмечалось увеличение числа мигрантов, включая тех, кто прибыл из стран СНГ.

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#Белгородская область#Проверки#Административные правонарушения#Иностранцы#Эксклюзив#Депортация#Миграционное законодательство#Белгород#Кристина Семенчук#Запрет въезда#Административное выдворение#Ложные сведения
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