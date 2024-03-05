Без патента и ложные сведения: как иностранцы нарушали закон в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По информации ведомства, в прошлом году правоохранители и сотрудники подразделений по вопросам миграции территориальных органов УМВД выявили 1829 административных правонарушений в сфере миграции, которые совершили иностранцы. Протоколы составили:
В текущем 2024 году правоохранители выявили 262 административных правонарушения в сфере миграции. По ним также составили протоколы:
В 2023–2024 годах к административной ответственности привлекли 1952 иностранца, а 139 граждан иностранных государств освободили от административной ответственности в связи с малозначительностью совершённого правонарушения.
В ведомстве добавили, что в прошлом году суды районов и городов Белгородской области вынесли 145 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации в отношении иностранцев, которые совершили административные правонарушения. В текущем году суды приняли 17 подобных решений.
Кроме того, в рамках административной работы сотрудники регионального УМВД приняли ещё ряд решений в отношении иностранцев. Это:
Напомним, ранее стало известно, что за прошлый год в Белгороде сократили срок пребывания 364 иностранцев и выдворили за пределы страны 27 иностранных граждан. Также правоохранители установили 247 фактов оформления фиктивных записей миграционного учёта по месту пребывания. Всего за год провели 537 подобных проверок. Зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства по Белгороду.
При этом с 2016 по 2021 год в Белгородской области отмечалось увеличение числа мигрантов, включая тех, кто прибыл из стран СНГ.