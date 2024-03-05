Без патента и ложные сведения: как иностранцы нарушали закон в Белгородской области

Напомним, ранее стало известно, что за прошлый год в Белгороде сократили срок пребывания 364 иностранцев и выдворили за пределы страны 27 иностранных граждан. Также правоохранители установили 247 фактов оформления фиктивных записей миграционного учёта по месту пребывания. Всего за год провели 537 подобных проверок. Зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства по Белгороду.