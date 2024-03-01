Молодой иностранец помог аферистам обмануть 92-летнюю белгородку

Злоумышленники позвонили потерпевшей и представились полицейскими, сообщили, что её внучка якобы спровоцировала ДТП. Один из аферистов предложил пенсионерке отдать деньги на лечение «потерпевшей», чтобы её родственницу не привлекали к уголовной ответственности.