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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Пенсионерка

Молодой иностранец помог аферистам обмануть 92-летнюю белгородку

1 марта 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

На жителя СНГ завели уголовное дело в Белгородской области за помощь мошенникам

В Чернянском районе под стражу заключили иностранца за мошенничество в отношении 92-летней женщины. Аферисты заявили пенсионерке, что её внучка спровоцировала ДТП. Решить вопрос они предложили потерпевшей с помощью денег, сообщили в региональном УМВД.

В Чернянском районе заключили под стражу 21-летнего гражданина одной из стран СНГ. Его обвиняют в мошенничестве в отношении 92-летней пенсионерки.

Предварительно правоохранители установили, что молодой человек помогал аферистам похищать деньги у пенсионеров. Жертвой обмана стала пожилая женщина.

Злоумышленники позвонили потерпевшей и представились полицейскими, сообщили, что её внучка якобы спровоцировала ДТП. Один из аферистов предложил пенсионерке отдать деньги на лечение «потерпевшей», чтобы её родственницу не привлекали к уголовной ответственности.

За деньгами под видом помощника следователя к пенсионерке приехал уже упомянутый иностранец. Ему потерпевшая отдала 400 тыс. рублей. Часть денег парень оставил себе, остальное перевёл подельникам.

Молодого человека задержали в гостинице. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до шести лет колонии.

Напомним, ранее другая пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей. Деньги по настоянию мошенников пожилая белгородка передала неизвестному лицу.

Пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей
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#Белгородская область#Иностранец#Уголовное дело#Мошенник#Чернянский район#Пенсионерка#Белгород#Наталья Корявых#Аферисты
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