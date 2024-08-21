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Административные правонарушения

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Июль
20 выехали на неисправном авто, двое были пьяными: первые итоги проверки таксистов
За два дня проверки к ответственности привлекли 147 водителей такси. Какие нарушения выявили, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
24 июля, 15:09
В Белгородской области выявили более 5 тыс нарушений миграционного законодательства
20 июля, 14:30
В Белгородской области к административному аресту привлекли 2 566 человек за полгода
20 июля, 12:45
Июнь
В три раза: за купание в запрещённых местах белгородцам придётся платить больше
27 июня, 13:50
Белгородцам больше не будут платить за помощь в выявлении нарушений
27 июня, 13:49
Март
Без патента и ложные сведения: как иностранцы нарушали закон в Белгородской области
5 марта, 07:37
Сентябрь 2023
На белгородцев составили 127 протоколов за поджог травы и мусора
Всего за пожароопасный сезон зафиксировали 131 поджог, 123 из которых производили на территории частных секторов. Подробности сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.
8 сентября 2023, 14:11

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