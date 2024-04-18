17-летний белгородец помог отцу «выбить» деньги за ремонт авто со знакомого

Хозяин гаража на некоторое время ушёл и вернулся с 17-летним сыном. В ходе ссоры юноша нанес несколько ударов по голове и туловищу оппонента своего отца и сломал несколько рёбер. После возвращения домой пострадавший обратился за медицинской помощью.