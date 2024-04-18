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Драка

17-летний белгородец помог отцу «выбить» деньги за ремонт авто со знакомого

18 апреля 2024, 15:44
Фото: 1MI
Драка
Юноша избил оппонента своего отца, который не хотел отдавать аванс за ремонт машины. Теперь молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает управление МВД России по Белгородской области.

Потерпевший житель Белгородского района пришёл в гости к знакомому, который обещал ему в счёт денежного долга починить машину. В гараже мужчины решили вместе выпить.

В ходе беседы выяснилось, что цена ремонта превысит сумму долга. В связи с этим должник попросил авансом внести недостающую сумму. Потерпевший отказался, и это привело к конфликту.

Хозяин гаража на некоторое время ушёл и вернулся с 17-летним сыном. В ходе ссоры юноша нанес несколько ударов по голове и туловищу оппонента своего отца и сломал несколько рёбер. После возвращения домой пострадавший обратился за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Юноше грозит до трёх лет лишения свободы.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Долг#Подросток#Нападение#Белгород#Ремонт машины
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