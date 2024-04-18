17-летний белгородец помог отцу «выбить» деньги за ремонт авто со знакомого

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Потерпевший житель Белгородского района пришёл в гости к знакомому, который обещал ему в счёт денежного долга починить машину. В гараже мужчины решили вместе выпить.
В ходе беседы выяснилось, что цена ремонта превысит сумму долга. В связи с этим должник попросил авансом внести недостающую сумму. Потерпевший отказался, и это привело к конфликту.
Хозяин гаража на некоторое время ушёл и вернулся с 17-летним сыном. В ходе ссоры юноша нанес несколько ударов по голове и туловищу оппонента своего отца и сломал несколько рёбер. После возвращения домой пострадавший обратился за медицинской помощью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Юноше грозит до трёх лет лишения свободы.