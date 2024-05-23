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Posted Вчера, 11:33

Published Вчера, 11:33

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Updated Сегодня, 07:38

Лазертаг

Стойленцы впервые поучаствовали в турнире по лазертагу

23 мая 2024, 11:33
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Лазертаг
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал первый корпоративный турнир по лазертагу на открытом воздухе. Соревнования стали одними из самых многочисленных по количеству участников: 11 команд из разных структурных подразделений СГОКа боролись за звание лучшей.

Участники соревнований разделились на две группы. По правилам, в финал выходили по две команды из каждой группы, которые в дальнейшем боролись за первое, второе, третье и четвертое места. Цель игры — захватить контрольную точку и удерживать ее дольше команды соперников.

По итогам соревнований победу одержала сборная цеха автоматизации и метрологии. Ее участник Евгений Кольцовский, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике признан лучшим игроком турнира.

Сотрудники цеха дробления обогатительной фабрики завоевали «серебро». Третье место заняли работники цеха хвостового хозяйства.

В завершении турнира призеров наградили медалями, грамотами и сертификатами.

ЛазертагЛазертаг
ЛазертагЛазертаг
Лазертаг
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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