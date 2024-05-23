Стойленцы впервые поучаствовали в турнире по лазертагу

Posted Вчера, 11:33
Published Вчера, 11:33
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Участники соревнований разделились на две группы. По правилам, в финал выходили по две команды из каждой группы, которые в дальнейшем боролись за первое, второе, третье и четвертое места. Цель игры — захватить контрольную точку и удерживать ее дольше команды соперников.
По итогам соревнований победу одержала сборная цеха автоматизации и метрологии. Ее участник Евгений Кольцовский, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике признан лучшим игроком турнира.
Сотрудники цеха дробления обогатительной фабрики завоевали «серебро». Третье место заняли работники цеха хвостового хозяйства.
В завершении турнира призеров наградили медалями, грамотами и сертификатами.