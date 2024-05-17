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На СГОКе стартовал конкурс на лучшую организацию рабочих мест

На СГОКе стартовал конкурс на лучшую организацию рабочих мест

17 мая 2024, 14:12
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовал конкурс «Железный порядок» на лучшую организацию рабочих мест с применением системы 6С[1].

Этот базовый инструмент Производственной системы Группы НЛМК помогает экономить ресурсы и повышать эффективность процессов за счет правильно организованного хранения оборудования и расходных материалов.

Участвовать в конкурсе может любой участок предприятия, независимо от площади, количества сотрудников и направления работ. Конкурс пройдет в два этапа по пяти номинациям. На первом этапе обладателя главной награды «Народное признание» определят сами сотрудники путем голосования на корпоративном портале. На втором выявят лучших в номинациях «Лучший технологический участок», «Лучшее мобильное рабочее место», «Лучший ремонтный участок» и другим. Оценивать претендентов на победу будут представители смежных направлений в ходе перекрестных обходов. Фокус при оценке эксперты сделают на безопасность, эффективность и удобство организации бизнес-процессов.

Фото: Стойленский ГОК

Победители получат денежные призы, которые смогут направить на новые улучшения рабочих мест: ремонт помещения, закупку оборудования, стеллажей, мебели, инструмента, бытовой техники и т. д. За первое место участку выделят 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч. Итоги конкурса подведут в июле.

В 2023 году в конкурсе поучаствовали более 100 сотрудников 21 участка структурных подразделений комбината.

[1] 6С основана на шести принципах организации рабочего пространства: сортировке, систематизации, содержании в чистоте рабочих мест, создании безопасных условий труда, стандартизации и совершенствовании

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Площадь#Сгок#Безопасность#Эффективность#Белгород#Народное признание#Ресурсы#Расходные материалы#Организация рабочих мест
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