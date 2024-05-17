На СГОКе стартовал конкурс на лучшую организацию рабочих мест

Участвовать в конкурсе может любой участок предприятия, независимо от площади, количества сотрудников и направления работ. Конкурс пройдет в два этапа по пяти номинациям. На первом этапе обладателя главной награды «Народное признание» определят сами сотрудники путем голосования на корпоративном портале. На втором выявят лучших в номинациях «Лучший технологический участок», «Лучшее мобильное рабочее место», «Лучший ремонтный участок» и другим. Оценивать претендентов на победу будут представители смежных направлений в ходе перекрестных обходов. Фокус при оценке эксперты сделают на безопасность, эффективность и удобство организации бизнес-процессов.