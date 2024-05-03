На Стойленском ГОКе расширяют возможности умного производства

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
С помощью цветовой индикации система отображает конкретный участок и агрегат, где снижается производительность оборудования по переработке, транспортировке руды, выпуску концентрата или окатышей и требуется корректировка режимов работы.Это позволило с 30 минут до 1 минуты сократить время на детальный анализ и поиск причин уменьшения потока выпуска концентрата и окатышей, и проактивно работать с режимами оборудования, чтобы не допустить снижения его производительности.
— Раньше, чтобы понять, где у нас уменьшается поток или произошло сразу несколько сбоев в работе оборудования, надо было открывать несколько окон, погружаться детально в формы отчетов. На это уходило от 20 до 30 минут. Сейчас все наглядно видно в режиме реального времени на общей схеме потоков. Можно сказать, что это продолжение эволюции умного производства, когда мы можем видеть не только отклонение от плановых показателей, но и динамику узких мест. Отдельно отмечу, что разработкой и внедрением динамической модели полностью занимались специалисты Стойленского ГОКа, — комментирует руководитель программ НЛМК Илья Орлов.
В перспективе планируется вывести данную модель в мобильную версию приложения и добавить предиктивную аналитику.