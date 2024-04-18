На Стойленском ГОКе прошла весенняя Неделя здоровья

Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. Недели здоровья, которые проходят в компании два раза в год, помогают сформировать у сотрудников осознанное отношение к сохранению собственного здоровья, мотивировать на здоровый образ жизни, познакомиться с передовыми оздоровительными практиками, пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации врачей.