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На Стойленском ГОКе прошла весенняя Неделя здоровья

На Стойленском ГОКе прошла весенняя Неделя здоровья

18 апреля 2024, 10:02
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКа (входит в Группу НЛМК) завершилась традиционная апрельская Неделя здоровья, которая была нацелена на формирование здоровых привычек и приверженность к активному образу жизни. В тематических активностях поучаствовали около 600 стойленцев.

Сотрудники комбината прошли бесплатные медицинские обследования и получили консультации терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога, психолога, нутрициолога и диетолога. Для желающих организовали аппаратный массаж шейно-воротниковой зоны и поясничного отдела позвоночника. Любители спорта поучаствовали в тренировочных занятиях по йоге, скандинавской ходьбе и турнире по настольному теннису, а также сдали нормативы ГТО.

На неделе с 8 по 12 апреля в столовых и буфетах СГОКа сотрудникам предлагали меню правильного питания: паровые блюда, овощные нарезки, витаминизированные напитки.

Также для сотрудников организовали образовательные вебинары на корпоративном портале по темам снятия стресса, тревог и усталости, профилактике аллергий, продления молодости организма и т. д.

Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. Недели здоровья, которые проходят в компании два раза в год, помогают сформировать у сотрудников осознанное отношение к сохранению собственного здоровья, мотивировать на здоровый образ жизни, познакомиться с передовыми оздоровительными практиками, пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации врачей.

Фото: СГОК
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