На Стойленском ГОКе стартовала апрельская Неделя здоровья

Для работников СГОКа разработана комплексная программа онлайн- и оффлайн мероприятий, нацеленных на формирование здоровых привычек и приверженности к активному образу жизни. В течение всей недели стойленцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование у специалистов, познакомиться с передовыми оздоровительными практиками, посетить вебинары. На предприятии также организовали меню здорового питания и ознакомительные спортивные тренировки по йоге и северной ходьбе.