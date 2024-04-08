На Стойленском ГОКе стартовала апрельская Неделя здоровья

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Для работников СГОКа разработана комплексная программа онлайн- и оффлайн мероприятий, нацеленных на формирование здоровых привычек и приверженности к активному образу жизни. В течение всей недели стойленцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование у специалистов, познакомиться с передовыми оздоровительными практиками, посетить вебинары. На предприятии также организовали меню здорового питания и ознакомительные спортивные тренировки по йоге и северной ходьбе.
Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. По программам добровольного медицинского страхования работники бесплатно получают услуги в Стойленской медико-санитарной части, путевки на санаторно-курортное лечение, проходят вакцинацию от респираторных вирусных заболеваний и т. д.