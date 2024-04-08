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На Стойленском ГОКе стартовала апрельская Неделя здоровья

На Стойленском ГОКе стартовала апрельская Неделя здоровья

8 апреля 2024, 11:30
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе и других российских предприятиях Группы НЛМК с 8 по 14 апреля пройдет традиционная Неделя здоровья. Цель акции — сформировать у сотрудников осознанное отношение к сохранению собственного здоровья, мотивировать на здоровый образ жизни.

Для работников СГОКа разработана комплексная программа онлайн- и оффлайн мероприятий, нацеленных на формирование здоровых привычек и приверженности к активному образу жизни. В течение всей недели стойленцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование у специалистов, познакомиться с передовыми оздоровительными практиками, посетить вебинары. На предприятии также организовали меню здорового питания и ознакомительные спортивные тренировки по йоге и северной ходьбе.

Фото: Стойленский ГОК

Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. По программам добровольного медицинского страхования работники бесплатно получают услуги в Стойленской медико-санитарной части, путевки на санаторно-курортное лечение, проходят вакцинацию от респираторных вирусных заболеваний и т. д.

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#Стойленский ГОК#Здоровый образ жизни#Йога#Белгород#Кристина Семенчук#Сохранение здоровья#Здоровое питание#Северная ходьба
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