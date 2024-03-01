Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Стойленский ГОК открыл в Старом Осколе центр подбора персонала

Стойленский ГОК открыл в Старом Осколе центр подбора персонала

1 марта 2024, 11:02
Фото: Пресс-служба СГОКа
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) открыл в Старом Осколе Центр подбора персонала. Офис расположен в крупнейшем торгово-развлекательном центре города.

В новом центре старооскольцы смогут откликнуться на заинтересовавшую вакансию, оставить резюме, обсудить условия работы и социальные гарантии на СГОКе, узнать о возможностях трудоустройства с последующим обучением и т. д.

Заявления на трудоустройство принимаются не только от соискателей со стажем, но и от тех, у кого нет опыта работы.

— Мы постарались сделать процесс трудоустройства на СГОК более доступным, понятным и прозрачным. В центре трудоустройства кандидаты получат всю информацию о вакансиях, условиях труда и компенсации, возможностях обучения и перспективах карьерного роста. Любой желающий может посетить центр в удобное время, получить ответы на вопросы и узнать о работе на одном из крупнейших предприятий Белгородской области, — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Центр подбора персонала Стойленского ГОКа расположен на третьем этаже третьей очереди торгово-развлекательного центра «Боше». При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях. Режим работы Центра ежедневно с 10.00 до 21.00.

Читайте также:
Машинисты конвейера открыли сезон конкурсов профмастерства на СГОКеЛучших волонтеров СГОКа наградили в МосквеНа СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техники
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Трудоустройство#Вакансии#Обучение#Социальные гарантии#Резюме#Торгово-развлекательный центр#Карьерный рост#Артем Черненко#Боше
Подпишитесь
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?
Сегодня, 12:24
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Белгородэнерго приглашает на работу операторов Контакт-центра
Сегодня, 10:50
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07