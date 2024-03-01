Стойленский ГОК открыл в Старом Осколе центр подбора персонала

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В новом центре старооскольцы смогут откликнуться на заинтересовавшую вакансию, оставить резюме, обсудить условия работы и социальные гарантии на СГОКе, узнать о возможностях трудоустройства с последующим обучением и т. д.
Заявления на трудоустройство принимаются не только от соискателей со стажем, но и от тех, у кого нет опыта работы.
— Мы постарались сделать процесс трудоустройства на СГОК более доступным, понятным и прозрачным. В центре трудоустройства кандидаты получат всю информацию о вакансиях, условиях труда и компенсации, возможностях обучения и перспективах карьерного роста. Любой желающий может посетить центр в удобное время, получить ответы на вопросы и узнать о работе на одном из крупнейших предприятий Белгородской области, — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Центр подбора персонала Стойленского ГОКа расположен на третьем этаже третьей очереди торгово-развлекательного центра «Боше». При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях. Режим работы Центра ежедневно с 10.00 до 21.00.