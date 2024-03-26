Четыре подразделения Стойленского ГОКа отмечают 55-летний юбилей

Дробильно-сортировочная фабрика была создана в 1968 году, чтобы обеспечивать железорудным сырьем металлургические предприятия. В 1980-х годах на ней освоили производство щебня. В 2006 году подразделение вошло в структуру обогатительной фабрики. Сегодня производительность участка по дроблению горной массы составляет около 3,8 млн тонн в год, из них 1 млн тонн богатой руды и около 2,6 млн тонн щебня в год.