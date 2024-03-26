Четыре подразделения Стойленского ГОКа отмечают 55-летний юбилей

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Дробильно-сортировочная фабрика была создана в 1968 году, чтобы обеспечивать железорудным сырьем металлургические предприятия. В 1980-х годах на ней освоили производство щебня. В 2006 году подразделение вошло в структуру обогатительной фабрики. Сегодня производительность участка по дроблению горной массы составляет около 3,8 млн тонн в год, из них 1 млн тонн богатой руды и около 2,6 млн тонн щебня в год.
Химическая лаборатория и отдел технического контроля и лабораторных анализов были организованы для контроля качества исходного сырья и производимой продукции. Сегодня эту задачу на СГОКе выполняют три отдельных подразделения, которые успешно работают в своих направлениях: отдел технического контроля, центральная лаборатория и лаборатория охраны окружающей среды.
В отделе технического контроля трудятся 36 сотрудников. Они проводят отбор, готовят к химическому анализу и выполняют физико-механические испытания более 300 тысяч проб железорудного сырья, готовой и сопутствующей продукции в год.
Основная задача, которую сегодня выполняют 46 работников центральной лаборатории — это проведение химического анализа руды и продуктов обогащения для определения содержания в них полезных компонентов, соответствия выпускаемой продукции требованиям действующих стандартов и технических условий. Сотрудники центральной лаборатории также участвуют в проведении промышленных испытаний современного технологического оборудования и новых технологий, которые внедряются на обогатительной фабрике и фабрике окомкования.
В лаборатории по охране окружающей среды трудятся 15 сотрудников. Они обеспечивают экологический, производственный и санитарный контроль на территории СГОКа и контроль параметров атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия, участвуют в проектах, которые связаны с наладкой работы аспирационных систем, улучшений условий на рабочих местах стойленцев.
Лаборатория аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), что подтверждает компетенции ее сотрудников при осуществлении лабораторной деятельности.