На СГОКе определили лидеров по охране труда

Победителями в индивидуальной номинации «Лидер в области ОТиПБ» стали мастер цеха хвостового хозяйства Роман Белоус и начальник участка фабрики окомкования Юрий Маликов. В номинации «Лучший сотрудник в области ОТиПБ» победили специалисты по охране труда и промышленной безопасности Дмитрий Овсянников и Артем Аборнев. Все они отличились в разработке инициатив, реализации проектов по охране труда, проведении поведенческих диалогов о безопасности с коллегами и т. д.