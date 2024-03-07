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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

На СГОКе определили лидеров по охране труда

На СГОКе определили лидеров по охране труда

7 марта 2024, 12:05
Фото: пресс-служба СГОКа
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На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) наградили победителей конкурса по охране труда, который направлен на профилактику производственного травматизма и усиление внимания сотрудников к вопросам промышленной безопасности. Итоги подводились по результатам работы подразделений в 2023 году.

Победителями в индивидуальной номинации «Лидер в области ОТиПБ» стали мастер цеха хвостового хозяйства Роман Белоус и начальник участка фабрики окомкования Юрий Маликов. В номинации «Лучший сотрудник в области ОТиПБ» победили специалисты по охране труда и промышленной безопасности Дмитрий Овсянников и Артем Аборнев. Все они отличились в разработке инициатив, реализации проектов по охране труда, проведении поведенческих диалогов о безопасности с коллегами и т. д.

Лучшими проектами названы тренажер для отработки навыков управления бульдозером в автотранспортном цехе начальника отдела Максима Гертфельдера; лестницы с верхней площадкой для безопасного выполнения ремонтных работ на высоте в гараже большегрузных машин главного специалиста Максима Гаранина; подсветка особой зоны при ремонтах большегрузных самосвалов инженера-технолога автоцеха Юрия Вдовиченко. Награду получил и проект сотрудников цеха сетей и подстанций по обеспечению безопасности работы оборудования подстанций ГПП-7 и ГПП-8 Юрия Маслова и Сергея Гузнародова.

Все победители конкурса получили благодарственные письма и корпоративные подарки от предприятия за ответственность и грамотный подход к вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

Фото: пресс-служба СГОКа
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#Общество#Белгородская область#Охрана труда#Ремонтные работы#Сгок#Промышленная безопасность#Инициативы#Производственный травматизм#Подсветка#Благодарственные письма#Артем Черненко
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