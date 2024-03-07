На СГОКе определили лидеров по охране труда

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Победителями в индивидуальной номинации «Лидер в области ОТиПБ» стали мастер цеха хвостового хозяйства Роман Белоус и начальник участка фабрики окомкования Юрий Маликов. В номинации «Лучший сотрудник в области ОТиПБ» победили специалисты по охране труда и промышленной безопасности Дмитрий Овсянников и Артем Аборнев. Все они отличились в разработке инициатив, реализации проектов по охране труда, проведении поведенческих диалогов о безопасности с коллегами и т. д.
Лучшими проектами названы тренажер для отработки навыков управления бульдозером в автотранспортном цехе начальника отдела Максима Гертфельдера; лестницы с верхней площадкой для безопасного выполнения ремонтных работ на высоте в гараже большегрузных машин главного специалиста Максима Гаранина; подсветка особой зоны при ремонтах большегрузных самосвалов инженера-технолога автоцеха Юрия Вдовиченко. Награду получил и проект сотрудников цеха сетей и подстанций по обеспечению безопасности работы оборудования подстанций ГПП-7 и ГПП-8 Юрия Маслова и Сергея Гузнародова.
Все победители конкурса получили благодарственные письма и корпоративные подарки от предприятия за ответственность и грамотный подход к вопросам охраны труда и промышленной безопасности.