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На СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техники

На СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техники

23 января 2024, 14:44
Фото: Стойленский ГОК
В цехе по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) ввели в эксплуатацию новый автоматизированный моечный комплекс: он позволяет быстрее и качественнее обслуживать и ремонтировать основные узлы карьерных экскаваторов и другой техники.
Сюжет
Вода

Новый комплекс сократил время промывки запчастей от смазочных материалов и загрязнений почти в шесть раз — с трех часов до 30 минут.

Мойка рассчитана на обработку деталей весом до 15 тонн, при этом одновременно можно очистить сразу несколько запчастей. Оператор загружает их на платформу, закатывает ее в моечную камеру и выбирает нужную программу очистки в зависимости от габарита и степени загрязнения деталей.

Фото: Стойленский ГОК

Новый комплекс обеспечивает экологически безопасную мойку оборудования: использованная вода очищается и снова используется в замкнутом цикле предприятия.

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#Белгородская область#Вода#Экологическая безопасность#Оператор#Белгород#Кристина Семенчук#Загрязнения#Техническое обслуживание#Цикл#Запчасти#Вес#Моечный комплекс
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