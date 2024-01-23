На СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техники

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Новый комплекс сократил время промывки запчастей от смазочных материалов и загрязнений почти в шесть раз — с трех часов до 30 минут.
Мойка рассчитана на обработку деталей весом до 15 тонн, при этом одновременно можно очистить сразу несколько запчастей. Оператор загружает их на платформу, закатывает ее в моечную камеру и выбирает нужную программу очистки в зависимости от габарита и степени загрязнения деталей.
Новый комплекс обеспечивает экологически безопасную мойку оборудования: использованная вода очищается и снова используется в замкнутом цикле предприятия.