На СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техники

Мойка рассчитана на обработку деталей весом до 15 тонн, при этом одновременно можно очистить сразу несколько запчастей. Оператор загружает их на платформу, закатывает ее в моечную камеру и выбирает нужную программу очистки в зависимости от габарита и степени загрязнения деталей.