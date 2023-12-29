Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом

В декабре 2023 и январе 2024 года дети стойленцев вместе с родителями побывают на представлении «Щелкунчик и мышиный король»в Старооскольском театре для детей и молодежи, а также активно проведут время в комплексе«Боше-Парк». Пригласительные билеты раздали в структурных подразделениях.