Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В этом году в подарке-рюкзаке кроме сладостей детей ждет мягкая игрушка — символ наступающего года, деревянные раскраски и чековая книжка с желаниями.
200 аналогичных новогодних подарков передадут детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из малообеспеченных семей.
В декабре 2023 и январе 2024 года дети стойленцев вместе с родителями побывают на представлении «Щелкунчик и мышиный король»в Старооскольском театре для детей и молодежи, а также активно проведут время в комплексе«Боше-Парк». Пригласительные билеты раздали в структурных подразделениях.
Новогоднее настроение в административно-бытовых зданиях основных подразделений СГОКа создают украшенные елки, а в холле исполнительной дирекции традиционно разместили праздничную фотозону для сотрудников.
По традиции до 19 января каждый сотрудник Группы НЛМК может принять участие в новогоднем марафоне в пользу подопечных Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.Пожертвование можно сделать на любую сумму онлайн анонимно или после регистрации на сайте.