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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом

Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом

29 декабря 2023, 09:36
Фото: Стойленский ГОК
Около четырех тысяч детей сотрудников Стойленского ГОКа и других предприятий Группы НЛМК, которые работают в Старом Осколе, по традиции получили новогодние сладкие подарки.

В этом году в подарке-рюкзаке кроме сладостей детей ждет мягкая игрушка — символ наступающего года, деревянные раскраски и чековая книжка с желаниями.

200 аналогичных новогодних подарков передадут детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из малообеспеченных семей.

В декабре 2023 и январе 2024 года дети стойленцев вместе с родителями побывают на представлении «Щелкунчик и мышиный король»в Старооскольском театре для детей и молодежи, а также активно проведут время в комплексе«Боше-Парк». Пригласительные билеты раздали в структурных подразделениях.

Фото: Стойленский ГОК

Новогоднее настроение в административно-бытовых зданиях основных подразделений СГОКа создают украшенные елки, а в холле исполнительной дирекции традиционно разместили праздничную фотозону для сотрудников.

По традиции до 19 января каждый сотрудник Группы НЛМК может принять участие в новогоднем марафоне в пользу подопечных Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.Пожертвование можно сделать на любую сумму онлайн анонимно или после регистрации на сайте.

Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе
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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук
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