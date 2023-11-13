Высокотехнологичные проекты Группы НЛМК отмечены наградами Металл-Экспо 2023

Команда центра исследований и разработок (R&D) Группы НЛМК получила золотую медаль за технологию производства рулонного проката марки А606. Сталь этой марки обладает одновременно высокой прочностью и пластичностью, а также повышенной коррозионной стойкостью. Такой металл востребован в производстве длинномерных электросварных гибких насосно-компрессорных труб, которые применяются в нефтегазодобывающей отрасли — при бурении и закачивании скважин, их обслуживании, очистке насосно-компрессорных труб и других процессах.