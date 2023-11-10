Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Участников соревнований разделили на две группы по пять команд. По правилам, в финал выходили по две команды из каждой группы, которые в дальнейшем боролись за первое, второе, третье и четвертое места.
По итогам игры победу одержала сборная автотранспортного цеха «Автомобилист», пейнтболисты сборной «Окомкование» завоевали «серебро», а бронзу взяли многократные победители турнира команда «Управленцы». На четвертом месте расположились железнодорожники из «Локомотива».
В завершении турнира призеров наградили медалями, грамотами и сертификатами.
— Пейнтбол не просто игра. Она развивает командный дух, способствует сплоченности коллектива,укреплению связей между сотрудниками, а также дает заряд положительной энергии после трудовой недели. Уверен, что те, кто не вошел в число призеров, получили удовольствие от игры не меньше, чем победители, — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Впереди у стойленцев соревнования по жиму штанги и стритболу, которые пройдут до конца ноября.
Стойленский ГОК ежегодно реализует программу спортивно-массовых и культурных мероприятий для стойленцев и их семей, которая включает оздоровительный отдых на базах и спортивных лагерях, турниры, семейные соревнования выходного дня и другие интересные мероприятия.