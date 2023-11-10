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Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу

Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу

10 ноября 2023, 10:21
Фото: СГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал турнир по пейнтболу на открытом воздухе среди работников комбината. Соревнования стали одними из самых многочисленных по количеству участников: 10 команд из разных структурных подразделений СГОКа боролись за звание лучшей.

Участников соревнований разделили на две группы по пять команд. По правилам, в финал выходили по две команды из каждой группы, которые в дальнейшем боролись за первое, второе, третье и четвертое места.

По итогам игры победу одержала сборная автотранспортного цеха «Автомобилист», пейнтболисты сборной «Окомкование» завоевали «серебро», а бронзу взяли многократные победители турнира команда «Управленцы». На четвертом месте расположились железнодорожники из «Локомотива».

В завершении турнира призеров наградили медалями, грамотами и сертификатами.

— Пейнтбол не просто игра. Она развивает командный дух, способствует сплоченности коллектива,укреплению связей между сотрудниками, а также дает заряд положительной энергии после трудовой недели. Уверен, что те, кто не вошел в число призеров, получили удовольствие от игры не меньше, чем победители, — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Фото: СГОК

Впереди у стойленцев соревнования по жиму штанги и стритболу, которые пройдут до конца ноября.

Стойленский ГОК ежегодно реализует программу спортивно-массовых и культурных мероприятий для стойленцев и их семей, которая включает оздоровительный отдых на базах и спортивных лагерях, турниры, семейные соревнования выходного дня и другие интересные мероприятия. 

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