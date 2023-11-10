Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу

— Пейнтбол не просто игра. Она развивает командный дух, способствует сплоченности коллектива,укреплению связей между сотрудниками, а также дает заряд положительной энергии после трудовой недели. Уверен, что те, кто не вошел в число призеров, получили удовольствие от игры не меньше, чем победители, — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.