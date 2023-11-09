Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

В рейтинг вошли 125 компаний, они разделены на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга — оценка блоков, соответствующих повестке устойчивого развития: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление».