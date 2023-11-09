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Published Сегодня, 09:38

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Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

9 ноября 2023, 09:38
Фото: НЛМК
Группа НЛМК второй год подряд включена в лидирующую — платиновую — группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes.
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Рейтинг

В рейтинг вошли 125 компаний, они разделены на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга — оценка блоков, соответствующих повестке устойчивого развития: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление».

Эксперты рейтинга оценивали, в том числе, инвестиции в программы благополучия сотрудников и благотворительные проекты, инвестиции в обучение и развитие, экологическую и климатическую политику компаний.

Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт
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#Белгородская область#Рейтинг#Экология#Инвестиции#Золото#Платина#Бронза#Белгород#Кристина Семенчук#Экологическая политика#Корпоративное управление
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