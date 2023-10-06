Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

Для будущих сотрудников предусмотрен раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.