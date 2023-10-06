Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
На платформе собрана вся необходимая информация о карьерном развитии и возможностях, которые предлагает компания как работодатель. Сайт позволяет быстро и удобно искать вакансии и откликаться на интересные предложения.
Соискателям доступен личный кабинет: пользователи портала могут составить свое резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь от рекрутера на каждом из этапов.
Для будущих сотрудников предусмотрен раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.