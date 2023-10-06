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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

6 октября 2023, 12:33
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, запустила карьерный сайт для соискателей и новых сотрудников.

На платформе собрана вся необходимая информация о карьерном развитии и возможностях, которые предлагает компания как работодатель. Сайт позволяет быстро и удобно искать вакансии и откликаться на интересные предложения.

Соискателям доступен личный кабинет: пользователи портала могут составить свое резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь от рекрутера на каждом из этапов.

Для будущих сотрудников предусмотрен раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.

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#Общество#Белгородская область#Личный кабинет#Группа нлмк#Повышение квалификации#Образовательные программы#Артем Черненко
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