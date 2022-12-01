Работник СГОКа признан лучшим электрослесарем Группы НЛМК

Финалисты в течение двух с половиной часов выполняли практическое задание по сборке схемы с реверсивным пуском двигателя с переключением схемы питания «треугольник — звезда». Жюри в составе представителей предприятий-участников и экспертов СИТТ оценивало скорость выполнения работы, качество монтажа, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства, а также соблюдение корпоративной этики.