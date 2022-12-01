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Работник СГОКа признан лучшим электрослесарем Группы НЛМК

Сегодня, 10:55
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел итоговый конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров, электрослесарей с участием представителей пяти предприятий Группы НЛМК — СГОКа, Стагдока, Доломита, Алтай-Кокса и НЛМК.

В финале профсоревнования, который прошел на базе Старооскольского индустриально-технологического техникума, встретились 10 победителей конкурсов на своих площадках.

Финалисты в течение двух с половиной часов выполняли практическое задание по сборке схемы с реверсивным пуском двигателя с переключением схемы питания «треугольник — звезда». Жюри в составе представителей предприятий-участников и экспертов СИТТ оценивало скорость выполнения работы, качество монтажа, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства, а также соблюдение корпоративной этики.

По итогам профконкурса лучшим электромонтером, электрослесарем Группы НЛМК стал работник Стойленского ГОКа Денис Малахов, который в сумме набрал 96 баллов. На втором месте оказался представитель Стагдока Максим Несмеянов с результатом в 92 балла. Третье место завоевал сотрудник Алтай-Кокса Игорь Дегтерев, у которого в «копилке» 91 балл.

Фото: СГОК

«Повышение престижа рабочих профессий, внимание к человеку труда — одна из задач конкурсов профмастерства, которые проходят на всех предприятиях Группы НЛМК. Компания развивает своих сотрудников, повышает уровень компетенций, старается обеспечить обмен профессиональным опытом между лучшими представителями коллективов предприятий и создать условия для укрепления дружеских связей», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Победителей конкурса «Лучший по профессии» отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.

О том, как прошел конкурс, можно посмотреть на странице нашей группы в ВКонтакте.

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК
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