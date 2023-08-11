На Стойленском ГОКе с экскурсией побывали коллеги с НЛМК

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Ранее экскурсия на НЛМК была организована для сотрудников СГОКа. Цель перекрестных экскурсий — знакомство с технологической цепочкой Группы НЛМК и объединение сотрудников производственных площадок.
Евгения Мурашова, ведущий инженер «НЛМК-Инжиниринг»:
— Несколько месяцев назад мы были с детьми на выставке в Корпоративном университете НЛМК, которая была посвящена СГОКу. Подумали о том, как здорово увидеть карьер вживую, и когда представилась такая возможность, конечно, я сразу же записалась. Очень рада, что смогла приехать на Стойленский ГОК. Впечатления от увиденного грандиозные. Карьер просто невероятный, он огромный! Когда видишь внизу маленькую машинку, а потом в цехе оказывается, что она — огромный БелАЗ, это поражает.
На НЛМК стойленцы посмотрели на работу современной доменной печи и цех горячего проката, познакомились с экологическими проектами компании, посетили экологический парк «Лебединое озеро».
Юлия Теленькова, специалист отдела документационного обеспечения СГОК:
— Я провожу экскурсии на Стойленском ГОКе, рассказываю об истории и производстве комбината. Поэтому мне было интересно побывать на липецкой площадке и ощутить мощь крупнейшей сталелитейной компании в стране, перенять опыт коллег в экскурсионной деятельности. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Мы увидели, как наша стойленская руда превращается в сталь. Это очень красиво! Спасибо коллегам за теплый прием и отличную организацию встречи!
Для проезда участникам экскурсии выделили комфортабельный транспорт, организовали обед в столовых предприятий. На память коллегам с НЛМК и СГОКа вручили сувенирную продукцию.