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На Стойленском ГОКе с экскурсией побывали коллеги с НЛМК

На Стойленском ГОКе с экскурсией побывали коллеги с НЛМК

11 августа 2023, 11:27
Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината побывали с экскурсией на Стойленском ГОКе. Они посетили смотровую площадку комбината, гараж большегрузных машин, палеонтологический музей, познакомились с производством окатышей на фабрике окомкования.

Ранее экскурсия на НЛМК была организована для сотрудников СГОКа. Цель перекрестных экскурсий — знакомство с технологической цепочкой Группы НЛМК и объединение сотрудников производственных площадок.

Евгения Мурашова, ведущий инженер «НЛМК-Инжиниринг»:
— Несколько месяцев назад мы были с детьми на выставке в Корпоративном университете НЛМК, которая была посвящена СГОКу. Подумали о том, как здорово увидеть карьер вживую, и когда представилась такая возможность, конечно, я сразу же записалась. Очень рада, что смогла приехать на Стойленский ГОК. Впечатления от увиденного грандиозные. Карьер просто невероятный, он огромный! Когда видишь внизу маленькую машинку, а потом в цехе оказывается, что она — огромный БелАЗ, это поражает.

На НЛМК стойленцы посмотрели на работу современной доменной печи и цех горячего проката, познакомились с экологическими проектами компании, посетили экологический парк «Лебединое озеро».

Юлия Теленькова, специалист отдела документационного обеспечения СГОК:
— Я провожу экскурсии на Стойленском ГОКе, рассказываю об истории и производстве комбината. Поэтому мне было интересно побывать на липецкой площадке и ощутить мощь крупнейшей сталелитейной компании в стране, перенять опыт коллег в экскурсионной деятельности. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Мы увидели, как наша стойленская руда превращается в сталь. Это очень красиво! Спасибо коллегам за теплый прием и отличную организацию встречи!

Для проезда участникам экскурсии выделили комфортабельный транспорт, организовали обед в столовых предприятий. На память коллегам с НЛМК и СГОКа вручили сувенирную продукцию.

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#Артем Черненко#Сгок#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Нлмк#Фабрика окомкования
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