Стойленский ГОК отмечает 55-ю годовщину добычи первой руды

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В честь этого события в сквере на центральной улице Старого Оскола установили памятный знак — «Первая руда», реконструкцию которого комбинат провел в 2021 году в рамках празднования своего 60-летнего юбилея.
Первый массовый взрыв в карьере СГОКа произведен 5 ноября 1968 года в 15 часов 30 минут. Это почетное право заслужил начальник лучшей смены Николай Алексеевич Лихушин. Первую руду зачерпнул машинист экскаватора Александр Иванович Аришин, вывез руду из карьера водитель Владимир Федорович Чесноков.
»…Семь лет большой коллектив строителей, гидромеханизаторов, шахтеров, геологов и гидрогеологов шел к руде. Трудным был этот путь. Вот лишь две цифры. За семь лет в отвал было вывезено 57 миллионов кубометров грунта, проложено более шести километров подземной выработки для осушения карьера. И вот тысячи квадратных метров рудного тела обнажены».
2 апреля 1969 года первый эшелон стойленской руды отправили на Новотульский металлургический комбинат.
За прошедшее время в карьере Стойленского ГОКа добыто более одного миллиарда тонн руды.В год на комбинате перерабатывают более 40 млн тонн руды, из которой производят железорудный концентрат с содержанием железа 68,85%.
«Сейчас СГОК — часть Группы НЛМК — одного из лидеров металлургии. Компания инвестирует в развитие: в новые технологии, в масштабную программу цифровой трансформации, в расширение компетенций сотрудников, для которых мы стараемся обеспечить эффективную, комфортную и безопасную рабочую среду. Но история была и остается неотъемлемой частью нашей жизни, это фундамент и вектор движения, благодаря которым мы знаем, что все амбициозные планы, какими бы сложными они не казались, нам по силам. Я благодарю всех работников СГОКа, в том числе наших ветеранов, за любовь к делу и преданность профессии, которые помогают нашему предприятиюреализовывать свой потенциал, и поздравляю с этой важной датой», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.