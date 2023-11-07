Стойленский ГОК отмечает 55-ю годовщину добычи первой руды

«Сейчас СГОК — часть Группы НЛМК — одного из лидеров металлургии. Компания инвестирует в развитие: в новые технологии, в масштабную программу цифровой трансформации, в расширение компетенций сотрудников, для которых мы стараемся обеспечить эффективную, комфортную и безопасную рабочую среду. Но история была и остается неотъемлемой частью нашей жизни, это фундамент и вектор движения, благодаря которым мы знаем, что все амбициозные планы, какими бы сложными они не казались, нам по силам. Я благодарю всех работников СГОКа, в том числе наших ветеранов, за любовь к делу и преданность профессии, которые помогают нашему предприятиюреализовывать свой потенциал, и поздравляю с этой важной датой», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.