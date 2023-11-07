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Стойленский ГОК отмечает 55-ю годовщину добычи первой руды

Стойленский ГОК отмечает 55-ю годовщину добычи первой руды

7 ноября 2023, 12:13
Фото: СГОК 
55 лет назад — 5 ноября 1968 года, на Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) была добыта первая руда.

В честь этого события в сквере на центральной улице Старого Оскола установили памятный знак — «Первая руда», реконструкцию которого комбинат провел в 2021 году в рамках празднования своего 60-летнего юбилея.

Первый массовый взрыв в карьере СГОКа произведен 5 ноября 1968 года в 15 часов 30 минут. Это почетное право заслужил начальник лучшей смены Николай Алексеевич Лихушин. Первую руду зачерпнул машинист экскаватора Александр Иванович Аришин, вывез руду из карьера водитель Владимир Федорович Чесноков.

  • Новость о важном для СГОКа событии вышла на страницах областной газеты «Белгородская правда» 7 ноября 1968 г.:

»…Семь лет большой коллектив строителей, гидромеханизаторов, шахтеров, геологов и гидрогеологов шел к руде. Трудным был этот путь. Вот лишь две цифры. За семь лет в отвал было вывезено 57 миллионов кубометров грунта, проложено более шести километров подземной выработки для осушения карьера. И вот тысячи квадратных метров рудного тела обнажены».

2 апреля 1969 года первый эшелон стойленской руды отправили на Новотульский металлургический комбинат.

За прошедшее время в карьере Стойленского ГОКа добыто более одного миллиарда тонн руды.В год на комбинате перерабатывают более 40 млн тонн руды, из которой производят железорудный концентрат с содержанием железа 68,85%.

«Сейчас СГОК — часть Группы НЛМК — одного из лидеров металлургии. Компания инвестирует в развитие: в новые технологии, в масштабную программу цифровой трансформации, в расширение компетенций сотрудников, для которых мы стараемся обеспечить эффективную, комфортную и безопасную рабочую среду. Но история была и остается неотъемлемой частью нашей жизни, это фундамент и вектор движения, благодаря которым мы знаем, что все амбициозные планы, какими бы сложными они не казались, нам по силам. Я благодарю всех работников СГОКа, в том числе наших ветеранов, за любовь к делу и преданность профессии, которые помогают нашему предприятиюреализовывать свой потенциал, и поздравляю с этой важной датой», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

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#Белгородская область#Стойленский ГОК#Ветераны#Белгородская правда#Металлургия#Белгород#Кристина Семенчук#Генеральный директор#Памятный знак#Цифровая трансформация
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