Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе

Группа НЛМК реализовала модернизацию обогатительного оборудования на Стойленском ГОКе. На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменили по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн т в год и производство железорудного концентрата на 1 млн т в год.