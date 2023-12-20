Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
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Updated Сегодня, 12:34
Группа НЛМК реализовала модернизацию обогатительного оборудования на Стойленском ГОКе. На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменили по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн т в год и производство железорудного концентрата на 1 млн т в год.
Проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината. Объем инвестиций составил более $100 млн. В 2024 году планируется заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 14,5 млн тонн в год. Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте .