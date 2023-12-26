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На Стойленском ГОКе подвели итоги спортивного года

На Стойленском ГОКе подвели итоги спортивного года

26 декабря 2023, 11:42
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) состоялось чествование работников, принявших активное участие в корпоративной спартакиаде 2023 года.

Дипломами, подарочными сертификатами и памятными призами награждены более 20 лучших спортсменов предприятия, а также инструкторы по спорту подразделений. Знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награждены более 40 сотрудников СГОКа.

В течение спортивного сезона представители структурных подразделений участвовали в 12 видах спорта: двоеборье, шахматах, шашках, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, волейболе, легкоатлетическом многоборье, бадминтоне, мини-футболе, стритболе и армреслинге. Впервые были организованы соревнования по керлингу. Всего в соревнованиях приняли участие 500 спортсменов комбината.

Фото: Стойленский ГОК

В этом году для стойленцев и их семей организовали фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестивали ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей, фестиваль «Прочный сплав», «ВелоДень», «Полосу препятствий» и т. д.

«Мы активно развиваем физическую культуру и спорт на Стойленском ГОКе, вовлекаем сотрудников в различные оздоровительные направления и проекты. Для работников предприятия организованы бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу. Это не только стимулирует к ведению здорового образа жизни, но и помогает сплотить коллектив, укрепить корпоративные традиции», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

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