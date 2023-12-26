На Стойленском ГОКе подвели итоги спортивного года

«Мы активно развиваем физическую культуру и спорт на Стойленском ГОКе, вовлекаем сотрудников в различные оздоровительные направления и проекты. Для работников предприятия организованы бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу. Это не только стимулирует к ведению здорового образа жизни, но и помогает сплотить коллектив, укрепить корпоративные традиции», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.