На Стойленском ГОКе подвели итоги спортивного года

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Дипломами, подарочными сертификатами и памятными призами награждены более 20 лучших спортсменов предприятия, а также инструкторы по спорту подразделений. Знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награждены более 40 сотрудников СГОКа.
В течение спортивного сезона представители структурных подразделений участвовали в 12 видах спорта: двоеборье, шахматах, шашках, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, волейболе, легкоатлетическом многоборье, бадминтоне, мини-футболе, стритболе и армреслинге. Впервые были организованы соревнования по керлингу. Всего в соревнованиях приняли участие 500 спортсменов комбината.
В этом году для стойленцев и их семей организовали фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестивали ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей, фестиваль «Прочный сплав», «ВелоДень», «Полосу препятствий» и т. д.
«Мы активно развиваем физическую культуру и спорт на Стойленском ГОКе, вовлекаем сотрудников в различные оздоровительные направления и проекты. Для работников предприятия организованы бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу. Это не только стимулирует к ведению здорового образа жизни, но и помогает сплотить коллектив, укрепить корпоративные традиции», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.