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Стойленский ГОК отметил 40 лет с момента выпуска первого концентрата

Стойленский ГОК отметил 40 лет с момента выпуска первого концентрата

25 декабря 2023, 14:30
Фото: Стойленский ГОК
40 лет назад — в ночь с 16 на 17 декабря 1983 года — на Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) получили первый пробный концентрат, переработана 1000 тонн сырой руды. Этот день принято считать днем рождения обогатительной фабрики — одного из основных подразделений предприятия.

— По существу, было проведено пробное испытание под нагрузкой многих узлов экспериментального оборудования обогатительной фабрики. Чтобы переработать кварциты в порошок с содержанием железа 62,5%, потребовались колоссальные усилия многих коллективов, участвовавших в строительстве и пуске фабрики. И уже 29 декабря 1983 года, в канун нового 1984-го, она дала первый стойленский концентрат! Ввод дробильно-обогатительного передела позволил предприятию получить новый статус и явился основой для его дальнейшего развития, — комментирует Александр Крючков, технический директор — главный инженер Стойленского ГОКа, в 1983 г. — мастер обогатительной фабрики.

В 1976 году Стойленский ГОК был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, которая собрала специалистов со всего Советского Союза.За шесть лет — с 1984 по 1990 г. г. — были построены и введены в эксплуатацию три секции обогатительной фабрики мокрой магнитной сепарации с проектной мощностью 4,8 млн. тонн концентрата в год.

Сегодня СГОК выпускает около 19 млн тонн концентрата с содержанием железа 68,85%.Часть концентрата идет на фабрику окомкования, которая производит железорудные окатыши, часть отправляется на НЛМК, который является ключевым потребителем продукции комбината.

— За 40-летнюю историю фабрики обогащения было пройдено немало важных рубежей — мы совершенствуем технологическую схему работы фабрики, внедряем самое передовое оборудование, например, валковые прессы высокого давления, вертикальные мельницы и другое. Но не стоит забывать, что за каждым из этих достижений стоят люди. Машинисты мельниц и конвейеров, фильтровальщики и дробильщики, слесари и электромонтеры, бункеровщики и операторы — те, кто своим честным трудом оставляют славный след в истории Стойленского ГОКа. Спасибо вам за самоотверженный труд, мастерство и верность горняцким традициям, стремление совершенствовать работу обогатительной фабрики. Я поздравляю весь коллектив фабрики и желаю дальнейших успехов! — комментирует Максим Беленко, генеральный директор Стойленского ГОКа.

Всего за 40 лет своей деятельности обогатительная фабрика Стойленского ГОКа произвела более 400 миллионов тонн концентрата.

Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе
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#Белгородская область#Строительство#Стойленский ГОК#Фабрика окомкования#Руда#Белгород#Кристина Семенчук#Железо#40 лет#Обогатительная фабрика#Коллективы
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