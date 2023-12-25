Стойленский ГОК отметил 40 лет с момента выпуска первого концентрата

— За 40-летнюю историю фабрики обогащения было пройдено немало важных рубежей — мы совершенствуем технологическую схему работы фабрики, внедряем самое передовое оборудование, например, валковые прессы высокого давления, вертикальные мельницы и другое. Но не стоит забывать, что за каждым из этих достижений стоят люди. Машинисты мельниц и конвейеров, фильтровальщики и дробильщики, слесари и электромонтеры, бункеровщики и операторы — те, кто своим честным трудом оставляют славный след в истории Стойленского ГОКа. Спасибо вам за самоотверженный труд, мастерство и верность горняцким традициям, стремление совершенствовать работу обогатительной фабрики. Я поздравляю весь коллектив фабрики и желаю дальнейших успехов! — комментирует Максим Беленко, генеральный директор Стойленского ГОКа.