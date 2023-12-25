Стойленский ГОК отметил 40 лет с момента выпуска первого концентрата

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
— По существу, было проведено пробное испытание под нагрузкой многих узлов экспериментального оборудования обогатительной фабрики. Чтобы переработать кварциты в порошок с содержанием железа 62,5%, потребовались колоссальные усилия многих коллективов, участвовавших в строительстве и пуске фабрики. И уже 29 декабря 1983 года, в канун нового 1984-го, она дала первый стойленский концентрат! Ввод дробильно-обогатительного передела позволил предприятию получить новый статус и явился основой для его дальнейшего развития, — комментирует Александр Крючков, технический директор — главный инженер Стойленского ГОКа, в 1983 г. — мастер обогатительной фабрики.
В 1976 году Стойленский ГОК был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, которая собрала специалистов со всего Советского Союза.За шесть лет — с 1984 по 1990 г. г. — были построены и введены в эксплуатацию три секции обогатительной фабрики мокрой магнитной сепарации с проектной мощностью 4,8 млн. тонн концентрата в год.
Сегодня СГОК выпускает около 19 млн тонн концентрата с содержанием железа 68,85%.Часть концентрата идет на фабрику окомкования, которая производит железорудные окатыши, часть отправляется на НЛМК, который является ключевым потребителем продукции комбината.
— За 40-летнюю историю фабрики обогащения было пройдено немало важных рубежей — мы совершенствуем технологическую схему работы фабрики, внедряем самое передовое оборудование, например, валковые прессы высокого давления, вертикальные мельницы и другое. Но не стоит забывать, что за каждым из этих достижений стоят люди. Машинисты мельниц и конвейеров, фильтровальщики и дробильщики, слесари и электромонтеры, бункеровщики и операторы — те, кто своим честным трудом оставляют славный след в истории Стойленского ГОКа. Спасибо вам за самоотверженный труд, мастерство и верность горняцким традициям, стремление совершенствовать работу обогатительной фабрики. Я поздравляю весь коллектив фабрики и желаю дальнейших успехов! — комментирует Максим Беленко, генеральный директор Стойленского ГОКа.
Всего за 40 лет своей деятельности обогатительная фабрика Стойленского ГОКа произвела более 400 миллионов тонн концентрата.