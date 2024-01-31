Лучших волонтеров СГОКа наградили в Москве

В настоящее время волонтерское движение компании насчитывает более 1500 активных добровольцев (из них 112 сотрудников СГОКа) и имеет особое значение для благотворительной деятельности предприятия. Успешные проекты добровольцев способствуют не только решению актуальных социальных проблем, но и позволяют участникам развивать личностные, профессиональные компетенции, объединять сотрудников из разных городов присутствия компании.