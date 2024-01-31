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Лучших волонтеров СГОКа наградили в Москве

Лучших волонтеров СГОКа наградили в Москве

31 января 2024, 09:24
В Москве чествовали 28 лучших корпоративных волонтеров Группы НЛМК за реализацию успешных и социально значимых социальных проектов, среди них 5 сотрудников Стойленского ГОКа.

Мероприятие проходило в Доме молодежи на ВДНХ с участием руководителей компании и представителей благотворительного фонда «Милосердие».

В прошлом году волонтеры НЛМК провели свыше 150 различных акций, в том числе по оказанию помощи пожилым людям, многодетным семьям, уборке и благоустройству городских территорий, организации спортивных мероприятий.

— Важно, чтобы твои дела и поступки приносили пользу, — считает Сергей Коршиков, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Стойленского ГОКа. — А при поддержке компании мы можем сделать намного больше. Масштабные акции складываются из маленьких, но конкретных дел. Одно из самых запоминающихся мероприятий — экологическая акция на территории родника Лукьянов ключ в селе Монаково Старооскольского городского округа. Мне близка тема заботы об экологии, благоустройства сельских территорий. Я родился в селе Долгая Поляна, и хочу внести свой вклад в его развитие, поэтому уже поучаствовал в реализации проектов по благоустройству родного села.

Ежегодно компания предлагает всем сотрудникам поучаствовать в конкурсе социальных проектов и получить грант на реализацию. Для лидеров волонтерского движения регулярно проводят образовательные интенсивы, встречи с известными представителями благотворительной сферы.

В настоящее время волонтерское движение компании насчитывает более 1500 активных добровольцев (из них 112 сотрудников СГОКа) и имеет особое значение для благотворительной деятельности предприятия. Успешные проекты добровольцев способствуют не только решению актуальных социальных проблем, но и позволяют участникам развивать личностные, профессиональные компетенции, объединять сотрудников из разных городов присутствия компании.

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#Общество#Москва#Экология#Сгок#Многодетные семьи#Обучение#Благотворительный фонд#Грант#Социальные проекты#Артем Черненко#Спортивные мероприятия#Волонтеры
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