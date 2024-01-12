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Posted 12 января, 13:34

Published 12 января, 13:34

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Конкурс «Лучший по профессии»

Представители 12 профессий на СГОКе посоревнуются за звание «Лучший по профессии»

12 января 2024, 13:34
Фото: Стойленский ГОК
Конкурс «Лучший по профессии»
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) проведут двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства. Их цель — развить профессиональные знания и навыки сотрудников, повысить их компетенции, отметить наиболее квалифицированных работников.

Уже в январе машинисты конвейера откроют череду профессиональных состязаний рабочих профессий. В течение года соревноваться в мастерстве также будут водители автомобиля БелАЗ, машинисты гусеничного бульдозера, тягового агрегата, железнодорожно-строительных машин, насосных установок, помощники машиниста экскаватора, электрогазосварщики, монтеры пути, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеры и сепараторщики. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электрогазосварщики и электромонтеры, электрослесари примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».

Победителей профсоревнований на Стойленском ГОКе наградят дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Помимо трех призовых мест в каждом конкурсе определят победителя в номинации «Лучший молодой рабочий», который также получит премию в 25 тысяч рублей.

Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет и охватывают более 30 профессий. В прошлом году в них приняли участие около 400 сотрудников предприятия.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

Конкурс «Лучший по профессии»Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии»Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии»
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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