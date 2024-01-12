Представители 12 профессий на СГОКе посоревнуются за звание «Лучший по профессии»

Уже в январе машинисты конвейера откроют череду профессиональных состязаний рабочих профессий. В течение года соревноваться в мастерстве также будут водители автомобиля БелАЗ, машинисты гусеничного бульдозера, тягового агрегата, железнодорожно-строительных машин, насосных установок, помощники машиниста экскаватора, электрогазосварщики, монтеры пути, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеры и сепараторщики. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электрогазосварщики и электромонтеры, электрослесари примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».