Представители 12 профессий на СГОКе посоревнуются за звание «Лучший по профессии»

Posted 12 января, 13:34
Published 12 января, 13:34
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Уже в январе машинисты конвейера откроют череду профессиональных состязаний рабочих профессий. В течение года соревноваться в мастерстве также будут водители автомобиля БелАЗ, машинисты гусеничного бульдозера, тягового агрегата, железнодорожно-строительных машин, насосных установок, помощники машиниста экскаватора, электрогазосварщики, монтеры пути, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеры и сепараторщики. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электрогазосварщики и электромонтеры, электрослесари примут участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».
Победителей профсоревнований на Стойленском ГОКе наградят дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Помимо трех призовых мест в каждом конкурсе определят победителя в номинации «Лучший молодой рабочий», который также получит премию в 25 тысяч рублей.
Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет и охватывают более 30 профессий. В прошлом году в них приняли участие около 400 сотрудников предприятия.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.