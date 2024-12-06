Социальные проекты

Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей

В 2025 году в Белгородской области будет реализовано около 140 инициатив местных жителей в рамках проекта «Решаем вместе». На эти цели регион выделит 350 миллионов рублей.