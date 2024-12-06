bel.ru
ГлавноеВсе новости

Социальные проекты

Выбрать дату
2024
Гладков: в 2025 году в Белгородской области реализуют 140 проектов на 350 млн рублей
В 2025 году в Белгородской области будет реализовано около 140 инициатив местных жителей в рамках проекта «Решаем вместе». На эти цели регион выделит 350 миллионов рублей.
6 декабря, 15:41
Гладков рассказал о новых строительных проектах в Белгородской области
Состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета Белгородской области. Губернатор сообщил о планах в области строительства.
4 октября, 16:37
Лучших волонтеров СГОКа наградили в Москве
31 января, 09:24
2023
При поддержке ОМК в Белгороде открыли клуб адаптивного пешего туризма для детей
21 августа 2023, 10:01
Вячеслав Гладков рассказал об открытии нового пляжа и парка аттракционов в Белгороде
Также глава региона рассказал о планах по открытию набережной и расширению парковой зоны в областном центре. Подробности появились в соцсетях губернатора.
6 августа 2023, 13:14
На реализацию социальных проектов в Белгородской области выделили 50 млн рублей
Эти средства распределили между 35 некоммерческими организациями, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
27 января 2023, 04:10
2022
Молодым белгородцам вручат губернаторские стипендии за социальные проекты
Стипендии будут выплачивать белгородцам на протяжении 2022-2023 учебного года.
1 ноября 2022, 04:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика