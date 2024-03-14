СГОК и МИСИС запустили десятый сезон проекта «Школа юного горняка»

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Старшеклассники школ округа с февраля по декабрь дополнительно занимаются с преподавателями вуза по физике, математике и введению в специальность «Горное дело». В рамках обучения для участников проекта проводят открытые уроки, где подробно знакомят с историей, основными направлениями деятельности Стойленского ГОКа, упор делают и на востребованные специальности и перспективы профессионального роста.
В ходе проекта школьники пройдут олимпиаду «Юный горняк», баллы по ее итогам учтут при поступлении в НИТУ МИСИС.
«Очередной сезон нашего проекта — юбилейный — и радует то, что интерес к нему среди будущих абитуриентов не снижается. Участниками программы уже стали около 350 учеников 10-11 классов, и большинство из них в будущем выбрали для себя инженерно-технические специальности. „Школа юного горняка“ — реальная возможность для молодежи получить востребованную профессию и стать частью успешной команды стабильного предприятия», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
В 2024 году в рамках ежегодной профориентационной программы СГОКа школьники и студенты образовательных учреждений Старооскольского городского округа побывают на экскурсиях на комбинате, посетят открытые уроки и встречи с представителями предприятия.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.