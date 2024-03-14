СГОК и МИСИС запустили десятый сезон проекта «Школа юного горняка»

Старшеклассники школ округа с февраля по декабрь дополнительно занимаются с преподавателями вуза по физике, математике и введению в специальность «Горное дело». В рамках обучения для участников проекта проводят открытые уроки, где подробно знакомят с историей, основными направлениями деятельности Стойленского ГОКа, упор делают и на востребованные специальности и перспективы профессионального роста.