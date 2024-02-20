Стойленский ГОК провел фестиваль зимней рыбалки для работников

«Рыбалка — это и спорт, и приятный способ провести время на свежем воздухе, и прекрасная возможность для общения с коллегами и новых знакомств. Не зря соревнования по зимней рыбалке всегда пользуются большой популярностью у работников Стойленского ГОКа, некоторые цеха представлены сразу несколькими командами. В этом году, учитывая пожелания стойленцев, решено провести турнир и по летней рыбалке», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.