Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Стойленский ГОК провел фестиваль зимней рыбалки для работников

Стойленский ГОК провел фестиваль зимней рыбалки для работников

20 февраля 2024, 09:45
Фото: Стойленский ГОК
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поучаствовали в соревнованиях по зимней рыбалке, которые прошли на старооскольском водохранилище в субботу 17 февраля.

Любители подледной рыбной ловли разделились на 15 команд по три человека в каждой. За три часа им предстояло показать свое рыболовное мастерство. Победителей определяли по весу улова в личном и командном зачете, а также по весу самой крупной рыбы.

Взвесив улов каждого участника, судьи записывали результат в итоговый протокол. Пока судейская коллегия определяла победителя, гостей и участников угощали полевой кашей и горячим чаем.Поддерживал коллег и создавал хорошее настроение всем участникам фестиваля машинист тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта СГОКа Руслан Никишин в костюме панды, который с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

Самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники цеха по техническому обслуживанию и ремонту оборудования фабрики окомкования Роман Борисов, Андрей и Георгий Соколовы с уловом в 7 кг 5 г. Второе место с результатом 4 кг 965 г заняла команда цеха железнодорожного транспорта Александр Рощупкин, Роман Холодов и Роман Маслов. Третье место, выловив 4 кг 210 г рыбы, заняла сборная цеха технического обслуживания и ремонта дробильного оборудования Юрий Болгов, Степан Черонусов, Дмитрий Чинокал.

Фото: Стойленский ГОК

Лучшими в личном зачете стали механик Андрей Соколов с уловом 3 кг 345 г, мастер Александр Рощупкин с результатом 2 кг 345 г и мастер Роман Борисов — 2 кг 290 г. Самую крупную рыбу — подлещика весом в 270 грамм выловил специалист фабрики окомкования Андрей Кильянов.

Всего за время проведения турнира стойленцы поймали почти 30 кг рыбы. Основной улов спортсменов составили окуни и плотва. Все победители фестиваля отмечены почетными грамотами и подарками.

«Рыбалка — это и спорт, и приятный способ провести время на свежем воздухе, и прекрасная возможность для общения с коллегами и новых знакомств. Не зря соревнования по зимней рыбалке всегда пользуются большой популярностью у работников Стойленского ГОКа, некоторые цеха представлены сразу несколькими командами. В этом году, учитывая пожелания стойленцев, решено провести турнир и по летней рыбалке», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.

Стартовала XXI спартакиада Стойленского ГОКа
Узнать подробнее
Читайте также:
На Стойленском ГОКе более 400 сотрудников отметили за многолетний стаж работыБолее 80% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2023 годуСтойленский ГОК поздравляет с Новым годом
#Белгородская область#Фестиваль#Стойленский ГОК#Соревнования#Рыба#Команды#Зимняя рыбалка#Протокол#Белгород#Кристина Семенчук#Место
Подпишитесь
Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
Сегодня, 10:00
Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями
Сегодня, 09:09
Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 11:39
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду
Сегодня, 08:07
«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году
Сегодня, 08:58
«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы
Сегодня, 07:57