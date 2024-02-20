Стойленский ГОК провел фестиваль зимней рыбалки для работников

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Любители подледной рыбной ловли разделились на 15 команд по три человека в каждой. За три часа им предстояло показать свое рыболовное мастерство. Победителей определяли по весу улова в личном и командном зачете, а также по весу самой крупной рыбы.
Взвесив улов каждого участника, судьи записывали результат в итоговый протокол. Пока судейская коллегия определяла победителя, гостей и участников угощали полевой кашей и горячим чаем.Поддерживал коллег и создавал хорошее настроение всем участникам фестиваля машинист тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта СГОКа Руслан Никишин в костюме панды, который с удовольствием фотографировался со всеми желающими.
Самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники цеха по техническому обслуживанию и ремонту оборудования фабрики окомкования Роман Борисов, Андрей и Георгий Соколовы с уловом в 7 кг 5 г. Второе место с результатом 4 кг 965 г заняла команда цеха железнодорожного транспорта Александр Рощупкин, Роман Холодов и Роман Маслов. Третье место, выловив 4 кг 210 г рыбы, заняла сборная цеха технического обслуживания и ремонта дробильного оборудования Юрий Болгов, Степан Черонусов, Дмитрий Чинокал.
Лучшими в личном зачете стали механик Андрей Соколов с уловом 3 кг 345 г, мастер Александр Рощупкин с результатом 2 кг 345 г и мастер Роман Борисов — 2 кг 290 г. Самую крупную рыбу — подлещика весом в 270 грамм выловил специалист фабрики окомкования Андрей Кильянов.
Всего за время проведения турнира стойленцы поймали почти 30 кг рыбы. Основной улов спортсменов составили окуни и плотва. Все победители фестиваля отмечены почетными грамотами и подарками.
«Рыбалка — это и спорт, и приятный способ провести время на свежем воздухе, и прекрасная возможность для общения с коллегами и новых знакомств. Не зря соревнования по зимней рыбалке всегда пользуются большой популярностью у работников Стойленского ГОКа, некоторые цеха представлены сразу несколькими командами. В этом году, учитывая пожелания стойленцев, решено провести турнир и по летней рыбалке», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.