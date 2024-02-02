Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Стартовала XXI спартакиада Стойленского ГОКа

Стартовала XXI спартакиада Стойленского ГОКа

2 февраля 2024, 11:33
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовала ХХI корпоративная спартакиада. В течение года семь сборных команд всех подразделений предприятия будут соревноваться в 15 видах спорта. Ежегодно в спортивных состязаниях участвуют более 600 стойленцев.

Стойленскую спартакиаду-2024 открыла лыжная эстафета, в которой приняли участие команды в составе трех человек (двое мужчин и женщина) в каждой. Сменяя друг друга, спортсмены каждой сборной преодолели 7 км на лыжной трассе. Победителями соревнований с общекомандным результатом в 34 минуты 10 секунд стали спортсмены команды «Энергия». Второе место заняла сборная «Управленцы», третье — «Ремонтник». Победителей и призеров соревнований отметили подарочными сертификатами и дипломами.

Следующим видом спортивной программы станет волейбол. В феврале работники СГОКа примут участие в соревнованиях по зимней рыбалке.

Кроме корпоративной спартакиады в течение года на Стойленском ГОКе пройдут 12 спортивно-массовых мероприятий. Сотрудники комбината и члены их семей смогут поучаствовать в соревнованиях по боулингу, лазертагу, керлингу, в спортивном квесте и сплаве на байдарках.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2023 году золотые значки ГТО получили около 50 стойленцев.

Фото: СГОК
Читайте также:
Лучших волонтеров СГОКа наградили в МосквеНа СГОКе запустили новый моечный комплекс для очистки деталей горной техникиСГОК объявил победителей творческого конкурса среди старооскольских школьников
#Общество#Дипломы#Стойленский ГОК#Спартакиада#Волейбол#Победители#Призеры#Зимняя рыбалка#Корпоративная спартакиада#Виды спорта#Артем Черненко#Стойленцы
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32