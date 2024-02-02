Стартовала XXI спартакиада Стойленского ГОКа

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Стойленскую спартакиаду-2024 открыла лыжная эстафета, в которой приняли участие команды в составе трех человек (двое мужчин и женщина) в каждой. Сменяя друг друга, спортсмены каждой сборной преодолели 7 км на лыжной трассе. Победителями соревнований с общекомандным результатом в 34 минуты 10 секунд стали спортсмены команды «Энергия». Второе место заняла сборная «Управленцы», третье — «Ремонтник». Победителей и призеров соревнований отметили подарочными сертификатами и дипломами.
Следующим видом спортивной программы станет волейбол. В феврале работники СГОКа примут участие в соревнованиях по зимней рыбалке.
Кроме корпоративной спартакиады в течение года на Стойленском ГОКе пройдут 12 спортивно-массовых мероприятий. Сотрудники комбината и члены их семей смогут поучаствовать в соревнованиях по боулингу, лазертагу, керлингу, в спортивном квесте и сплаве на байдарках.
Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2023 году золотые значки ГТО получили около 50 стойленцев.