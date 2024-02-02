Стартовала XXI спартакиада Стойленского ГОКа

Стойленскую спартакиаду-2024 открыла лыжная эстафета, в которой приняли участие команды в составе трех человек (двое мужчин и женщина) в каждой. Сменяя друг друга, спортсмены каждой сборной преодолели 7 км на лыжной трассе. Победителями соревнований с общекомандным результатом в 34 минуты 10 секунд стали спортсмены команды «Энергия». Второе место заняла сборная «Управленцы», третье — «Ремонтник». Победителей и призеров соревнований отметили подарочными сертификатами и дипломами.