Более 80% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2023 году

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На эти цели комбинат направил более 28 млн рублей.
В 2023 году 2980 сотрудников СГОКа закончили специализированные курсы для получения допусков по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, к работам на высоте и в замкнутых пространствах.
1015 человек прошли обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, 617 — получили смежные профессии стропальщика, машиниста тепловоза, осмотрщика вагонов, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, машиниста конвейера, спасателя и др.
Обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК прошли более 1200 сотрудников СГОКа. Кроме того, стойленцы участвовали в образовательных проектах Технологического университета по направлениям: требования промышленной безопасности при проведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, планирование производства и управление результатами, открытые горные работы и др.
58 перспективных работника СГОКа проходят обучение за счет комбината в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском филиалах Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), Ростовском государственном университете путей сообщения.
В кадровом резерве Стойленского ГОКа 264 кандидата, 132 из них — включили в его состав в 2023 году. В 77% случаев назначения на руководящие позиции осуществляется из состава кадрового резерва.
«Инвестиции в профессиональное развитие сотрудников позволяют совершенствовать компетенции и навыки, необходимые для работы на современном высокотехнологичном горно-обогатительном производстве. Стойленский ГОК не только создает возможности для развития, но и содействует карьерному росту лучших работников — таким образом, чтобы у них была максимальная возможность раскрыть свои способности, навыки и опыт, и тем самым принести пользу компании. Дополнительный стимул к совершенствованию профессионализма — корпоративные конкурсы и программы: „Инженер года“, „Наставник года“, „Мастер года“, „Молодой лидер“, „Молодой специалист“, „Лучший по профессии“, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.