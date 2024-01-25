Более 80% работников Стойленского ГОКа прошли обучение в 2023 году

«Инвестиции в профессиональное развитие сотрудников позволяют совершенствовать компетенции и навыки, необходимые для работы на современном высокотехнологичном горно-обогатительном производстве. Стойленский ГОК не только создает возможности для развития, но и содействует карьерному росту лучших работников — таким образом, чтобы у них была максимальная возможность раскрыть свои способности, навыки и опыт, и тем самым принести пользу компании. Дополнительный стимул к совершенствованию профессионализма — корпоративные конкурсы и программы: „Инженер года“, „Наставник года“, „Мастер года“, „Молодой лидер“, „Молодой специалист“, „Лучший по профессии“, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.