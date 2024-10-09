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2024
Скандал в белгородском футболе: почему не состоялся финальный матч?
9 октября, 14:24
Стойленский ГОК провел фестиваль зимней рыбалки для работников
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поучаствовали в соревнованиях по зимней рыбалке, которые прошли на старооскольском водохранилище в субботу 17 февраля.
20 февраля, 09:45
2023
Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал турнир по пейнтболу на открытом воздухе среди работников комбината. Соревнования стали одними из самых многочисленных по количеству участников: 10 команд из разных структурных подразделений СГОКа боролись за звание лучшей.
10 ноября 2023, 10:21
2021
Стойленский ГОК организовал турнир по пейнтболу для работников
22 октября 2021, 10:06

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