Стойленцы поучаствовали в турнире по пейнтболу

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал турнир по пейнтболу на открытом воздухе среди работников комбината. Соревнования стали одними из самых многочисленных по количеству участников: 10 команд из разных структурных подразделений СГОКа боролись за звание лучшей.