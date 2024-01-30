На Стойленском ГОКе более 400 сотрудников отметили за многолетний стаж работы

На комбинате действуют и другие корпоративные поощрения: ко Дню металлурга лучшим работникам вручают специальную премию «Золотой фонд» Стойленского ГОКа, Почетные знаки СГОКа I и II степени (золото и серебро). В прошлом году имена троих стойленцев пополнили «Золотой фонд» предприятия, Почетные знаки СГОКа I и II степени получили 43 человека. Их обладатели — сотрудники с многолетним стажем, которые внесли большой вклад в развитие производства.