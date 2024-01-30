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На Стойленском ГОКе более 400 сотрудников отметили за многолетний стаж работы

На Стойленском ГОКе более 400 сотрудников отметили за многолетний стаж работы

30 января 2024, 12:07
Фото: пресс-служба СГОКа
В структурных подразделениях Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) поздравили сотрудников, которые в 2023 году отметили 10, 20, 30 и 40 лет работы на комбинате. Руководители цехов поздравили юбиляров на рабочих местах и вручили памятные значки.

40 стойленцев в прошлом году перешагнули знаковый рубеж в трудовой биографии — 40 лет работы на Стойленском ГОКе, 72 человека — отметили 30-летний трудовой стаж, 75 — имеют 20 лет стажа, и 229 — трудятся на комбинате уже 10 лет.

«Благодаря таким преданным своему делу и предприятию людям, комбинат построен, развивается и имеет потенциал для дальнейшего движения вперед. Стойленцев всегда отличали профессионализм и надежность. Наше предприятие смело можно назвать уникальным и передовым во многом благодаря коллективу! — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

На комбинате действуют и другие корпоративные поощрения: ко Дню металлурга лучшим работникам вручают специальную премию «Золотой фонд» Стойленского ГОКа, Почетные знаки СГОКа I и II степени (золото и серебро). В прошлом году имена троих стойленцев пополнили «Золотой фонд» предприятия, Почетные знаки СГОКа I и II степени получили 43 человека. Их обладатели — сотрудники с многолетним стажем, которые внесли большой вклад в развитие производства.

Фото: пресс-служба СГОКа
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#Общество#Стойленский ГОК#Премия#День металлурга#Коллектив#Трудовой стаж#Золотой фонд#Почетные знаки#Артем Черненко
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