На Стойленском ГОКе подвели итоги месяца охраны труда

Чтобы повысить внимание сотрудников к вопросам производственной безопасности, в течение апреля на СГОКе провели обучающие семинары, акции, конкурсы и викторины. В рамках месячника были организованы встречи с поставщиками спецодежды и СИЗ, разработчиками системы «Электронный наряд-допуск 2.0», а также круглый стол по актуальным вопросам безопасности с профсоюзными уполномоченными по охране труда.