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На Стойленском ГОКе подвели итоги месяца охраны труда

На Стойленском ГОКе подвели итоги месяца охраны труда

15 мая 2024, 11:39
Фото:  Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги месяца, посвященного охране труда и промышленной безопасности. В тематических мероприятиях поучаствовали более 400 сотрудников из всех подразделений комбината, а также работники подрядных организаций.

Чтобы повысить внимание сотрудников к вопросам производственной безопасности, в течение апреля на СГОКе провели обучающие семинары, акции, конкурсы и викторины. В рамках месячника были организованы встречи с поставщиками спецодежды и СИЗ, разработчиками системы «Электронный наряд-допуск 2.0», а также круглый стол по актуальным вопросам безопасности с профсоюзными уполномоченными по охране труда.

Сотрудники СГОКа и подрядных организаций участвовали в интеллектуальных викторинах, конкурсах на лучший слоган и стенд по охране труда, в фотоконкурсе «ОТиПБ в художественной литературе», акции «Герои в касках». Тематические конкурсы позволили закрепить знания правил безопасности и продемонстрировать творческий подход в теме охраны труда и промышленной безопасности.

Фото:  Стойленский ГОК

Специалисты управления ОТиПБ комбината провели открытый урок для студентов Старооскольского индустриально-технологического техникума — базового учебного заведения СГОКа. Они познакомили ребят с культурой безопасности и кардинальными правилами Группы НЛМК.

К месяцу безопасности присоединились и дети сотрудников Стойленского ГОКа. Более 30 ребят посетили смотровую площадку карьера, гараж большегрузного транспорта в автотранспортном цехе и палеонтологический музей. 36 детей прислали свои работы на смотр-конкурс рисунков по теме безопасности.

Победителей каждого из мероприятий акции наградили грамотами и корпоративными подарками. По итогам месяца безопасности отметили подразделения, сотрудники которых проявили большую активность и вовлеченность: цех по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования, цех обогащения обогатительной фабрики и лаборатория охраны окружающей среды.

«Мы старались сделать программу максимально интересной, насыщенной и полезной для всех сотрудников Стойленского ГОКа и подрядных организаций. Такие акции, совмещающие в себе обучающие и игровые элементы, помогают дополнительно привлечь внимание работников к собственной безопасности. Месячник стал эффективным инструментом вовлечения и повышения компетентности сотрудников в вопросах безопасности», — комментирует начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.

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#Кристина Семенчук#Охрана труда#Стойленский ГОК#Круглый стол#Конкурсы#Акции#Промышленная безопасность#Белгород#Спецодежда#Старооскольский индустриально-технологический техникум
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