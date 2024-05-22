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Безопасность

На СГОКе для контроля состояния зданий используют систему мобильных осмотров

22 мая 2024, 10:02
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Безопасность
На Стойленском ГОКе в цехах дробления и обогащения, а также автотранспортном цехе с помощью системы мобильных осмотров контролируют техническое состояние зданий и сооружений.

На основе информации, которую специалисты подразделений внесли в единую базу данных, система формирует программу технического обслуживания объектов и автоматически информирует профильные службы о сроках и объемах работ, фиксирует статус их выполнения.

«Система мобильных осмотров позволила автоматизировать контроль за состоянием зданий и сооружений на территории комбината и оптимизировала процессы планирования и выполнения ремонтных работ», — комментирует начальник отдела по надзору за зданиями и сооружениями СГОКа Олег Скобелев.

В настоящее время в систему внесли описание 93 зданий и сооружений. До конца текущего года в базу данных внесут еще 266 зданий и сооружений в пяти подразделениях комбината — на фабрике окомкования, в цехе хвостового хозяйства, на дренажной шахте, в рудоуправлении и цехе железнодорожного транспорта.

Полностью перейти на новую систему контроля состояния зданий и сооружений с применением мобильных осмотров на Стойленском ГОКе планируют до конца 2025 года.

Осмотр и проверка зданий и сооруженийОсмотр и проверка зданий и сооружений
Осмотр и проверка зданий и сооруженийОсмотр и проверка зданий и сооружений
Осмотр и проверка зданий и сооружений
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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