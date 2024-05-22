На СГОКе для контроля состояния зданий используют систему мобильных осмотров

В настоящее время в систему внесли описание 93 зданий и сооружений. До конца текущего года в базу данных внесут еще 266 зданий и сооружений в пяти подразделениях комбината — на фабрике окомкования, в цехе хвостового хозяйства, на дренажной шахте, в рудоуправлении и цехе железнодорожного транспорта.