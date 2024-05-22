На СГОКе для контроля состояния зданий используют систему мобильных осмотров

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
«Система мобильных осмотров позволила автоматизировать контроль за состоянием зданий и сооружений на территории комбината и оптимизировала процессы планирования и выполнения ремонтных работ», — комментирует начальник отдела по надзору за зданиями и сооружениями СГОКа Олег Скобелев.
В настоящее время в систему внесли описание 93 зданий и сооружений. До конца текущего года в базу данных внесут еще 266 зданий и сооружений в пяти подразделениях комбината — на фабрике окомкования, в цехе хвостового хозяйства, на дренажной шахте, в рудоуправлении и цехе железнодорожного транспорта.
Полностью перейти на новую систему контроля состояния зданий и сооружений с применением мобильных осмотров на Стойленском ГОКе планируют до конца 2025 года.