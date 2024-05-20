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Переработка вторсырья

СГОК отправил на переработку более 1,1 млн тонн вторсырья в 2023 году

20 мая 2024, 13:53
Фото: СГОК
Переработка вторсырья
Стойленский ГОК в 2023 году собрал и направил на вторичную переработку более 1,1 млн тонн вторичного сырья, которое образуется в результате хозяйственной деятельности предприятия. По сравнению с 2022 годом доля утилизируемых материалов выросла на 20%.

В рамках развития программы раздельного сбора вторсырья бумага и картон, а также стекло и пластик, лом аккумуляторов раздельно собираются во всех структурных подразделениях комбината. Всего на Стойленском ГОКе установлено более 300 контейнеров под раздельный сбор вторсырья.

Так, СГОК по итогам 2023 года собрал и передал на переработку 23 тонны макулатуры, четыре тонны пластика и 96 тонн полипропиленовой тары, более 425 тонн автомобильных покрышек, около 410 тонн отработанных масел, около трех тонн лома аккумуляторов. На рециклинг также пошло более трех тонн деревянной тары, более 540 тонн лома железобетонных изделий и более 300 тонн изношенной конвейерной ленты.

Все собранное вторичное сырье передается на переработку во внешние специализированные организации Старого Оскола, Белгорода, Липецка, Екатеринбурга.

Переработка вторсырьяПереработка вторсырья
Переработка вторсырьяПереработка вторсырья
Переработка вторсырья
Фото: СГОК
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