СГОК отправил на переработку более 1,1 млн тонн вторсырья в 2023 году

Так, СГОК по итогам 2023 года собрал и передал на переработку 23 тонны макулатуры, четыре тонны пластика и 96 тонн полипропиленовой тары, более 425 тонн автомобильных покрышек, около 410 тонн отработанных масел, около трех тонн лома аккумуляторов. На рециклинг также пошло более трех тонн деревянной тары, более 540 тонн лома железобетонных изделий и более 300 тонн изношенной конвейерной ленты.