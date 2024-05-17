В карьере СГОКа запустили дробильно-сортировочный комплекс для переработки кварцита

— Раньше дороги в карьере мы отсыпали сланцевым щебнем, сейчас будем это делать щебнем из кварцита. Кварцитый щебень более прочный, поэтому более эффективный.Сланец же быстро разрушался под колесами тяжелой техники, что влияло на качество дорожного покрытия и, как следствие, приводило к снижению скорости транспорта, износу шин и дополнительным работам по содержанию дорог. Кроме этого, мобильный комплекс поможет нам избежать дополнительных перевозок ж. д. транспортом сырья для дробления и обратно, — комментирует начальник управления развития производства дирекции по горнотранспортному переделу СГОКа Сергей Глущенко.