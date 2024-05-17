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В карьере СГОКа запустили дробильно-сортировочный комплекс для переработки кварцита

В карьере СГОКа запустили дробильно-сортировочный комплекс для переработки кварцита

17 мая 2024, 09:45
Фото: Стойленский ГОК
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) запустили мобильный дробильно-сортировочный комплекс производительностью от 60 до 80 тыс. тонн кварцита в месяц. Новый комплекс позволит обеспечить потребности комбината в более прочном щебне для строительства дорог в карьере.

— Раньше дороги в карьере мы отсыпали сланцевым щебнем, сейчас будем это делать щебнем из кварцита. Кварцитый щебень более прочный, поэтому более эффективный.Сланец же быстро разрушался под колесами тяжелой техники, что влияло на качество дорожного покрытия и, как следствие, приводило к снижению скорости транспорта, износу шин и дополнительным работам по содержанию дорог. Кроме этого, мобильный комплекс поможет нам избежать дополнительных перевозок ж. д. транспортом сырья для дробления и обратно, — комментирует начальник управления развития производства дирекции по горнотранспортному переделу СГОКа Сергей Глущенко.

Фото: Стойленский ГОК

В перспективе планируется установить второй мобильный дробильно-сортировочный комплекс, что в совокупности позволит перерабатывать непосредственно в карьере порядка 1,6 млн тонн железистых кварцитов в год.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Дороги#Переработка#Щебень#Белгород#Карьер#Кварцит#Дробильно-сортировочный комплекс
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