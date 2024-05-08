Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Лучших помощников машиниста экскаватора СГОКа наградили за мастерство

Лучших помощников машиниста экскаватора СГОКа наградили за мастерство

8 мая 2024, 09:35
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди помощников машиниста экскаватора. Всего в соревновании, нацеленном на популяризацию рабочих профессий и поддержку развития компетенций, поучаствовали 32 сотрудника рудоуправления.
Сюжет
Конкурс

Участникам нужно было пройти два этапа — показать теоретические знания, включая правила охраны труда и промышленной безопасности, и продемонстрировать мастерство на практике.

По итогам теоретического этапа в финал конкурса вышли 11 представителей профессии. Претенденты на победу за 10 минут должны были качественно и безопасно провести смазку катков ходовой тележки экскаватора — одного из основных механизмов машины.

По результатам двух этапов победителем профсоревнования стал Дмитрий Лопатин. На втором месте — Александр Дубовой, третье место — у Владимира Дементьева. Звание «Лучший молодой рабочий» присуждено 23-летнему Владиславу Кудабаеву.

Подведение итогов и награждение победителей прошло в актовом зале рудоуправления. Работников отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.

«Современное производство требует качественно нового уровня образованности работника. И конкурсы профессионального мастерства помогают совершенствовать компетенции, развивать профессиональное мышление, обмениваться опытом с коллегами. Здесь присутствует соревновательный дух, который позволяет двигаться вперед и создает возможность научиться новому», — прокомментировал Владимир Мартышов, начальник рудоуправления СГОКа.

В этом году сотрудники рудоуправления также примут участие в конкурсе профессионального мастерства машинистов железнодорожно-строительных машин.

Читайте также:
СГОК и работник комбината представлены на Алее Трудовой Славы Белгородской областиСотрудники СГОКа — в числе победителей соревнований по северной ходьбеЛучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье» стал работник СГОКа Дмитрий Кутепов
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Дипломы#Конкурс#Машина#Профессиональное мастерство#Награждение#Победитель#Коллеги#Премии#Опыт#Промышленная безопасность#Рабочие профессии#Новое
Подпишитесь
Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 10:21
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"