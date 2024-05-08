Лучших помощников машиниста экскаватора СГОКа наградили за мастерство

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Участникам нужно было пройти два этапа — показать теоретические знания, включая правила охраны труда и промышленной безопасности, и продемонстрировать мастерство на практике.
По итогам теоретического этапа в финал конкурса вышли 11 представителей профессии. Претенденты на победу за 10 минут должны были качественно и безопасно провести смазку катков ходовой тележки экскаватора — одного из основных механизмов машины.
По результатам двух этапов победителем профсоревнования стал Дмитрий Лопатин. На втором месте — Александр Дубовой, третье место — у Владимира Дементьева. Звание «Лучший молодой рабочий» присуждено 23-летнему Владиславу Кудабаеву.
Подведение итогов и награждение победителей прошло в актовом зале рудоуправления. Работников отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.
«Современное производство требует качественно нового уровня образованности работника. И конкурсы профессионального мастерства помогают совершенствовать компетенции, развивать профессиональное мышление, обмениваться опытом с коллегами. Здесь присутствует соревновательный дух, который позволяет двигаться вперед и создает возможность научиться новому», — прокомментировал Владимир Мартышов, начальник рудоуправления СГОКа.
В этом году сотрудники рудоуправления также примут участие в конкурсе профессионального мастерства машинистов железнодорожно-строительных машин.