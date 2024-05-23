Стало известно, какую сумму губернаторской стипендии студенты получат в 2024 году

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Исходя из документов, именные губернаторские стипендии получат 275 лучших студентов, которые обучаются в вузах, расположенных на территории Белгородской области. Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Так, лучшие студенты получат губернаторскую стипендию в размере 5 тысяч рублей. Такая сумма будет выплачиваться им каждый месяц в течение одного года. Средства выделили из лицевого счёта министерства образования региона.
В документе добавили, что данная стипендия является дополнительной и не заменяет основную, выплачиваемую университетом, и другие. Если же студент возьмёт академический отпуск, выплата стипендии продолжится.
Стипендии вручают всем студентам, которые достигли определённых успехов в науке, профессиональной, творческой, спортивной, социально значимой и общественной деятельностях.