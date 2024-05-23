Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Для белгородских студентов определили размер губернаторской стипендии

Стало известно, какую сумму губернаторской стипендии студенты получат в 2024 году

23 мая 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney

Для белгородских студентов определили размер губернаторской стипендии

В регионе определили размер стипендии для студентов. Соответствующее постановление от 22 мая, подписанное губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым опубликовали в интернете.

Исходя из документов, именные губернаторские стипендии получат 275 лучших студентов, которые обучаются в вузах, расположенных на территории Белгородской области. Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Так, лучшие студенты получат губернаторскую стипендию в размере 5 тысяч рублей. Такая сумма будет выплачиваться им каждый месяц в течение одного года. Средства выделили из лицевого счёта министерства образования региона.

В документе добавили, что данная стипендия является дополнительной и не заменяет основную, выплачиваемую университетом, и другие. Если же студент возьмёт академический отпуск, выплата стипендии продолжится.

Стипендии вручают всем студентам, которые достигли определённых успехов в науке, профессиональной, творческой, спортивной, социально значимой и общественной деятельностях.

31 студент стал победителем Стипендии «Лучший студент года» Фонда «Поколение»
Узнать подробнее
Читайте также:
Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьниковВ Белгородской области стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение»Гладков вручил белгородским школьникам стипендии в номинации «Допобразование»
#Александра Склярова#Белгородская область#Стипендия#Белгород#Белгородские студенты
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"