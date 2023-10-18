Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьников

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе провели более 5 тыс. массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Полумарафоны пробежали 5 тыс. детей. Юниоры из Белгородской области получили 220 медалей на первенствах России, причём каждая третья — золотая. Кроме того, ребятам удалось получить 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали на соревнованиях мирового уровня.