Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьников

Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьников

18 октября 2023, 15:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
50 учащихся школ получили стипендию губернатора. Им ежемесячно будут платить по 5 тыс. рублей. Их педагогов поощрят единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области именной стипендией губернатора наградили 50 школьников. Они ежемесячно будут получать по 5 тыс. рублей за достижения в спорте. Их педагогов поощрили единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей. В число стипендиатов вошли дети, которые стали победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе провели более 5 тыс. массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Полумарафоны пробежали 5 тыс. детей. Юниоры из Белгородской области получили 220 медалей на первенствах России, причём каждая третья — золотая. Кроме того, ребятам удалось получить 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали на соревнованиях мирового уровня.

Также в регионе продолжают развивать сферу спорта. В этом году открылись Центр адаптивных видов спорта «Вершина», дворец спорта «Салют», ФОК в Томароке, Центр спорта «Победа» в Майском. Вскоре откроются и другие учреждения, в том числе Центр для занятий художественной гимнастикой «Сирень», новые ФОКи.

Гладков вручил белгородским школьникам стипендии в номинации «Допобразование»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатораМолодым белгородцам вручат губернаторские стипендии за социальные проектыНа 20 губернаторских стипендий претендуют 80 молодых белгородцев
#Белгородская область#Спорт#ФОК#Стипендия#Награждение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей
Сегодня, 09:02
Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколога
Сегодня, 07:46
Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму
Сегодня, 09:30
Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Удобрения помогают быть в лидерах
Сегодня, 11:25
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки
Сегодня, 06:16