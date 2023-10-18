Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьников

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Белгородской области именной стипендией губернатора наградили 50 школьников. Они ежемесячно будут получать по 5 тыс. рублей за достижения в спорте. Их педагогов поощрили единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей. В число стипендиатов вошли дети, которые стали победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе провели более 5 тыс. массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Полумарафоны пробежали 5 тыс. детей. Юниоры из Белгородской области получили 220 медалей на первенствах России, причём каждая третья — золотая. Кроме того, ребятам удалось получить 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали на соревнованиях мирового уровня.
Также в регионе продолжают развивать сферу спорта. В этом году открылись Центр адаптивных видов спорта «Вершина», дворец спорта «Салют», ФОК в Томароке, Центр спорта «Победа» в Майском. Вскоре откроются и другие учреждения, в том числе Центр для занятий художественной гимнастикой «Сирень», новые ФОКи.