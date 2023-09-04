В Белгородской области стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
У каждого желающего студента Белгородской области есть шанс пополнить ряды стипендиатов, ведь с начала сентября стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года».
Кандидатом может стать любой студент или аспирант Белгородчины, даже если обучается на внебюджетном курсе.
Победителями станут 30 человек: 15 лауреатов первой степени, которые будут получать награду в размере 20 тысяч рублей в течение учебного года, и 15 — второй степени, премия которых составит 15 тысяч ежемесячно.
Заявки принимаются на сайте студентгода.рф в течение месяца, с 1 по 31 сентября.
Что для этого нужно? Необходимо выбрать одну из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку-участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, а также сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т.д.), информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а также (по желанию) видеопрезентацию.
Организаторы учли предложения студентов и разделили конкурс на два этапа. В первом для оценки всех поступивших заявок будет привлечена экспертная комиссия, которая и определит кандидатов, проходящих в следующий этап. На каждую номинацию будут претендовать не менее пяти участников-финалистов.
А с 15 ноября стартует второй этап конкурса. На втором этапе, с 15 по 21 ноября, на сайте студентгода.рф все жители региона смогут сами определить, кто станет победителем конкурса, отдав свой голос за любого из кандидатов.
Голосование будет проводиться через сайт студентгода.рф. Подтвердить свой голос можно будет через социальную сеть во «ВКонтакте», Telegram или по номеру телефона. Следить за голосованием можно онлайн.
Принимать участие в голосовании могут только жители Белгородской области.
По традиции победителей в номинации «Социальные проекты» фонд «Поколение» определяет совместно с молодёжной организацией «Новое Поколение», чтобы выявить и поддержать лучшие социальные проекты студентов нашего края.
Подсчёт голосов, оформление итогового протокола и опубликование результатов голосования на сайте 1 декабря 2023 года.