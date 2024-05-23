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«Забег.РФ»

Сотрудники ОМК пробежали Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» в Липецке

23 мая 2024, 09:00
Фото: Дарья Щекота / Белэнергомаш
«Забег.РФ»
Белгородский завод «ОМК Энергомаш» организовал поездку для своих сотрудников для участия во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». В этом году старт проходил в Липецке — беговой столице России.

Заводчане преодолели дистанции разной степени сложности: от пяти километров до полумарафона. Спортсмены показали высокий уровень подготовки, многие поставили личные рекорды.

Среди сотрудниц предприятия на дистанции 21,1 километр первой стала начальник управления по коммуникациям Виктория Замулина. Она финишировала за 1 час 51 минуту. Среди заводчан-мужчин лучший результат показал инженер-конструктор Роман Акиньшин.

«Спортивная жизнь на заводе довольно активная, каждый может выбрать вид спорта по душе: участвовать в велопробегах, посещать тренировки по плаванию, играть в пляжный волейбол или ходить в тренажерный зал заводского ФОКа. Поддерживает завод и легкоатлетов — в апреле мы участвовали в Московском полумарафоне. В этот раз я пробежал 21 километр с рекордным для себя временем — 1 час 26 минут. И теперь ставлю для себя более высокие цели», — прокомментировал участие в полумарафоне инженер-конструктор «ОМК Энергомаш» Роман Акиньшин.
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