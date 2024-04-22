ОМК повысила заработную плату сотрудникам белгородского завода

Предприятие регулярно расширяет меры поддержки сотрудников. В этом году на заводе утвердили новый коллективный договор, в котором увеличили суммы выплат для работников. Например, втрое повысили выплату за рождение ребенка, увеличили компенсацию затрат на детский отдых и внесли много других позитивных изменений.