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Зарплата

ОМК повысила заработную плату сотрудникам белгородского завода

22 апреля 2024, 10:23
Фото: ОМК
Зарплата
Объединенная металлургическая компания (ОМК) повысила заработную плату сотрудникам своего белгородского завода «ОМК Энергомаш». Изменения затронули весь коллектив предприятия — это около 4 тысяч человек. Так, тарифные ставки по рабочим специальностям увеличили минимум на 14%.

Базовую часть заработной платы на заводе повышали в несколько этапов. Первыми изменения затронули рабочих и инженерно-технических работников, задействованных непосредственно на производствах.

За прошлый год завод ОМК в Белгороде повысил среднюю заработную плату на 26%. К тому же в конце года каждый заводчанин получил увеличенную годовую премию.

«Среди промышленных предприятий региона у нас одна из самых высоких заработных плат. В этом году мы вновь смогли ее увеличить благодаря тому, что завод выполняет все заказы с высочайшим качеством и точно в срок. В этом заслуга всего коллектива. Для нас важно, чтобы сотрудники могли обеспечить высокий уровень жизни своим семьям и гордились своей работой. Все изменения коснутся и новых сотрудников. Мы готовы принять в нашу команду сварщиков, слесарей по сборке, котельщиков, наждачников, инженеров-конструкторов и других специалистов», — сказал директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.

Предприятие регулярно расширяет меры поддержки сотрудников. В этом году на заводе утвердили новый коллективный договор, в котором увеличили суммы выплат для работников. Например, втрое повысили выплату за рождение ребенка, увеличили компенсацию затрат на детский отдых и внесли много других позитивных изменений.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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